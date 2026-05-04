Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hoạt động flyboard gặp sự cố khi vừa đổi địa điểm: Liệu có liên quan không?

Thục Hân

HHTO - Ban tổ chức đã thông báo tạm dừng hoạt động trình diễn và trải nghiệm flyboard sau sự cố ở hồ núi Lớ (Ninh Bình). Trước đó, hoạt động đã diễn ra an toàn ở hồ khác, nhưng đúng hôm vừa chuyển đến hồ núi Lớ thì xảy ra sự cố. Việc chuyển địa điểm thường có ảnh hưởng đến hoạt động flyboard hay không?

Tóm tắt nhanh:

• Flyboard đã diễn ra an toàn nhiều lần tại hồ Kỳ Lân.

• Sự cố xảy ra sau khi hoạt động chuyển sang hồ núi Lớ.

• Mỗi hồ nước có thể có điều kiện mặt nước và môi trường khác nhau.

• Người tham gia các hoạt động có tính rủi ro nên chú ý yếu tố an toàn và cứu hộ.

Liên quan đến sự cố trong quá trình biểu diễn flyboard tại hồ núi Lớ (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), trước đó, hoạt động này đã được tổ chức từ ngày 30/4 tại khu vực hồ Kỳ Lân và diễn ra an toàn, đến ngày 3/5, hoạt động được chuyển địa điểm sang hồ núi Lớ (cách khoảng 1km) thì xảy ra sự cố, theo Tiền Phong.

Trên mạng xã hội, có những lời đồn đoán mang tính tâm linh về việc đổi địa điểm biểu diễn sang hồ núi Lớ, nhưng không có bằng chứng khoa học về điều này.

Đây là video sự cố:

Nguồn: Beatvn.

Hoạt động flyboard nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện mặt nước và môi trường. Theo bài viết về hoạt động flyboard trên trang Caribbean Lake Park, ở nơi thực hiện hoạt động này thì mặt nước nên tĩnh lặng, tầm nhìn dưới nước phải tốt và môi trường có gió ổn định.

Về điều kiện hồ núi Lớ, độ sâu của hồ (khoảng 4 - 5 mét), được xem là phù hợp với hoạt động flyboard (quy định phổ biến là hồ sâu 4 mét trở lên thì có thể thực hiện hoạt động flyboard, chẳng hạn theo trang web của chính quyền New South Wales (Australia), khi độ sâu của nước dưới 4 mét thì không được thực hiện hoạt động flyboard ở độ cao hơn 2 mét tính từ mặt nước). Tuy nhiên, khi chuyển sang địa điểm mới, vẫn có khả năng là vận động viên có thể chưa quen đặc điểm mặt nước hoặc không gian.

Một yếu tố nữa mà các trang web về flyboard hay nhắc đến là khi tổ chức hoạt động ở một địa điểm mới, có thể cần sự điều chỉnh về trang thiết bị để đảm bảo sự ổn định khi vận hành.

Những yếu tố trên không đồng nghĩa là việc chuyển địa điểm là một phần nguyên nhân gây ra sự cố, nhưng cho thấy mỗi khu vực mặt nước có đặc điểm riêng, không chỉ cần được kiểm tra kỹ mà vận động viên cũng cần được làm quen kỹ lưỡng.

Lực lượng cứu hộ trong hoạt động thể thao dưới nước như flyboard
Lực lượng cứu hộ nhanh chóng cứu 2 nạn nhân. Ảnh: Người dân cung cấp.

2 nạn nhân trong sự cố flyboard ở Ninh Bình hiện đã ổn định sức khỏe. Việc tạm dừng hoạt động này cho thấy ban tổ chức đã phản ứng rất kịp thời để đánh giá lại toàn diện các điều kiện, tránh rủi ro.

Nguyên nhân sự cố nói trên chưa được công bố rõ, nhưng người dân khi tham gia các hoạt động có tính mạo hiểm, rủi ro, không riêng flyboard, đều nên đảm bảo bản thân đủ điều kiện sức khỏe, nắm rõ các hướng dẫn và biết chắc về hoạt động giám sát, cứu hộ tại địa điểm để đảm bảo an toàn.

ft1480.jpg
Thục Hân
#flyboard Ninh Bình #sự cố flyboard #hồ núi Lớ #an toàn thể thao dưới nước #đổi địa điểm biểu diễn

Xem thêm

Cùng chuyên mục