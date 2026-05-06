Bangkok liên tục có nắng nóng nguy hiểm, nhiệt độ cảm nhận vượt 52 độ C

Thục Hân

HHTO - Thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã có nhiệt độ cảm nhận lên tới hơn 52 độ C, nắng nóng kéo dài. Trong khi đó, ở Nghệ An (Việt Nam) xuất hiện hiện tượng quầng Mặt Trời - liệu có báo hiệu nắng nóng hay mưa to?

Tóm tắt nhanh:

· Bangkok (Thái Lan) có nhiệt độ cảm nhận vượt 52°C, là "đặc biệt nguy hiểm".

· Người dân và du khách được khuyến cáo hạn chế ra ngoài, theo dõi dấu hiệu sốc nhiệt.

· Trong khi đó, ở Nghệ An (Việt Nam) có hiện tượng quầng Mặt Trời - nhưng đây không phải dấu hiệu chắc chắn của nắng nóng hay mưa to (chi tiết bên dưới).

Chính quyền Thủ đô Bangkok (BMA) đã ra cảnh báo nắng nóng mức "nguy hiểm" vào ngày thứ Ba, 5/5, theo trang Nation Thailand. Mức nguy hiểm tức là nhiệt độ cảm nhận ngoài trời lên tới 42 - 51,9oC, với khuyến cáo theo dõi chặt chẽ các biểu hiện của cơ thể, đề phòng say nắng và các rủi ro liên quan.

Mà chỉ mới hôm thứ Hai, 4/5, nhiệt độ cảm nhận ở Bangkok vượt 52oC, đạt mức "đặc biệt nguy hiểm", người dân được đề nghị tránh hoạt động ngoài trời và theo dõi các dấu hiệu sốc nhiệt/ say nắng cũng như các bệnh khác liên quan đến nắng nóng, theo trang The Straits Times. BMA nhắc người dân và du khách lưu ý những triệu chứng như mệt, hoa mắt chóng mặt, mẩn ngứa, chuột rút…, trong những trường hợp đó cần tìm sự trợ giúp y tế ngay.

Những cảnh báo mới nhất này của BMA được đưa ra trong bối cảnh ở Bangkok đã có rất nhiều ngày nắng nóng ở mức nguy hiểm từ đầu tháng 4, theo trang Asia News Network. Vì vậy, du khách Việt dự định tới Bangkok trong thời gian tới cũng nên lưu ý.

Người dân Bangkok dưới trời nắng nóng với nhiệt độ cảm nhận vượt 50 độ C
Nhiệt độ cảm nhận ở Bangkok (Thái Lan) đã vượt 52oC, là mức đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: EPA.

Trong bối cảnh nhiều nơi ở châu Á đang ghi nhận nắng nóng mạnh, tại Việt Nam cũng xuất hiện một hiện tượng khiến nhiều người chú ý: Trưa 5/5, nhiều người dân tại Nghệ An đã ghi lại hình ảnh vòng hào quang quanh Mặt Trời và lo rằng đây là dấu hiệu nắng nóng, hạn hán hoặc mưa to.

Thực tế, hiện tượng "quầng Mặt Trời" hay "hào quang Mặt Trời" - màu trắng hoặc nhiều màu sắc - là do ánh sáng Mặt Trời khúc xạ qua các tinh thể băng trong một lớp mây mỏng, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA).

Hiện tượng quầng Mặt Trời xuất hiện tại Nghệ An trưa ngày 5/5
Hiện tượng quầng Mặt Trời ở Nghệ An (Việt Nam) trưa 5/5. Ảnh: Facebook.

Theo trang Farmers' Almanac, hiện tượng quầng Mặt Trời thường được cho là dấu hiệu sẽ có mưa trong 12 - 24 giờ tới, tuy nhiên, điều này thường đúng trong mùa Xuân, Thu và Đông, còn trong mùa Hè thì ít đúng hơn, dù có quầng Mặt Trời nhưng trời vẫn có thể khô ráo.

Thục Hân
