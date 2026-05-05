Vì sao khi đi rừng, leo núi, nhóm người đi nên là số lẻ thay vì số chẵn?

HHTO - Có một “quy tắc” nghe rất lạ được nhắc đến khi đi rừng, leo núi, đó là số người tham gia nên là số lẻ. Tại sao lại như vậy? Điều này có lý do thực tế nào không?

Tóm tắt nhanh: · “Nên đi theo số lẻ” là kinh nghiệm truyền miệng khi đi rừng, leo núi. · Quan niệm số lẻ vốn có trong văn hóa phương Đông (chi tiết bên dưới).

· Trên thực tế, nhóm lẻ giúp dễ đưa ra quyết định theo đa số, tránh chia đôi ý kiến. · Trong tình huống cần thiết, nhóm lẻ dễ phân công hỗ trợ hơn. · Điều quan trọng nhất vẫn là đi theo nhóm, tôn trọng thiên nhiên và không tách đoàn.

Khi hoạt động trekking nơi rừng núi ngày càng được quan tâm, cũng ngày càng nhiều người được nhắc về những “quy tắc” khi đi rừng hoặc leo núi. Trong đó, có những quy tắc dễ hiểu và thực tế, như không được bẻ cành cây, không được xả rác… Nhưng cũng có những “quy tắc” khó hiểu hơn, chỉ được truyền tai nhau chứ không có lời giải thích rõ ràng.

Chẳng hạn, trong số các “quy tắc” mà đôi khi được gọi là “luật đi rừng”, có một điều là số lượng người trong nhóm đi rừng, leo núi phải là số lẻ (nhưng cũng không đi một mình).

Việc không nên đi một mình vào rừng, lên núi thì dễ hiểu vì đi một mình nhiều rủi ro hơn. Nhưng còn “quy tắc số lẻ” thì khó hiểu hơn.

Nhiều người tin rằng khi đi rừng, leo núi, nên đi theo nhóm số lẻ. Ảnh minh họa: Tripspoint.

Thực ra, “quy tắc” về những con số không phải là hiếm trên thế giới, nhất là ở phương Đông. Ở Nhật, trong nhiều trường hợp, người ta cũng thích số lẻ hơn, vì cho là số lẻ may mắn hơn, tượng trưng cho sự “không thể chia rẽ” (số chẵn thì có thể chia đôi được, còn số lẻ thì không, ở đây nói đến việc chia hết). Theo một số trang về du lịch Nhật Bản, dù không có quy định về số người trong nhóm đi vào rừng, lên núi, nhưng nên là nhóm ít người để không ảnh hưởng đến môi trường yên tĩnh, thiêng liêng.

Còn theo quan niệm từ xưa ở Trung Quốc và một số nền văn hóa phương Đông, thì số lẻ thuộc “dương”, còn số chẵn thuộc “âm”, theo trang StudyinChinas. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, con người ưa thích số lẻ hơn.

Ở phương Tây, dù niềm tin về số chẵn - số lẻ không rõ ràng như ở phương Đông, nhưng trong tiếng Anh cũng có cụm từ “odds in your favor” nghĩa là “may mắn/ cơ hội thành công/ chiến thắng ở bên bạn”, trong đó từ odd là lẻ (như trong số lẻ).

Người Nhật cũng thường thích số lẻ và thường đi theo nhóm nhỏ khi vào rừng. Ảnh minh họa: Japanese Taste.

Tuy nhiên, các chuyên gia về khả năng phối hợp nhóm cho rằng ngoài tính biểu tượng về may mắn theo niềm tin dân gian, thì việc số người trong nhóm đi trekking nên là số lẻ còn có lý do về cách vận hành của nhóm, đặc biệt trong môi trường nhiều rủi ro.

Theo Viện Văn hóa Nơi làm việc - một công ty Mỹ chuyên tư vấn phát triển tổ chức, thì nhóm với số thành viên lẻ sẽ đưa ra quyết định nhanh hơn khi áp dụng phương thức lấy theo đa số, vì với 2 lựa chọn thì thế nào cũng có một bên nhiều hơn và một bên ít hơn. Các nhóm có số lượng thành viên chẵn vẫn có thể đưa ra quyết định, nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn (chẳng hạn nửa nhóm muốn thế này, nửa nhóm muốn thế kia, mà hai nửa có số người bằng nhau). Mà khi đi rừng, leo núi thì một khi đã cần lấy ý kiến để đưa ra quyết định, là sẽ cần nhanh, nhiều khi chậm trễ một chút cũng có thể làm tăng rủi ro.

Ngoài ra, một số người có kinh nghiệm về trekking ở địa hình phức tạp cho rằng trong nhóm lẻ, các thành viên tương tác linh hoạt hơn, ít tự chia thành từng cặp. Trong trường hợp chẳng may có người gặp sự cố, nhóm số lẻ cũng dễ phân công một vài người ở lại hỗ trợ, một vài người đi tìm trợ giúp.

Nhóm số lẻ thường đưa ra quyết định nhanh hơn nếu dùng phương thức đa số. Ảnh minh họa: NCOAE.

Như vậy, “đi rừng, leo núi cần đi theo số lẻ” không phải là quy tắc bắt buộc, mà là lời dặn truyền miệng, có thể một phần dựa vào quan niệm dân gian ở phương Đông, một phần là do cách tổ chức và vận hành nhóm dựa trên kinh nghiệm thực tế.