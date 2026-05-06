Miền Bắc sắp mưa dông do không khí lạnh, Hà Nội có thể mưa trong nhiều ngày

Thục Hân

HHTO - Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh sắp về, dự báo nhiều nơi ở miền Bắc sẽ bắt đầu mưa, dông từ 7/5. Ở Hà Nội, có thể mưa ngắt quãng trong nhiều ngày liền.

Tóm tắt nhanh:

· Miền Bắc dự báo bắt đầu mưa dông từ 7/5 do không khí lạnh sắp về.

· Hà Nội có thể bắt đầu mưa từ chiều đến tối 7/5, có nơi mưa to vào đêm 7/5 sang sáng 8/5.

· Đợt mưa lần này có thể kéo dài khoảng 4 ngày theo kiểu ngắt quãng.

Đã bước sang tiết Lập Hạ nhưng miền Bắc vẫn sắp đón không khí lạnh. Trước khi không khí lạnh về thì thời tiết thường hơi oi, hơi ẩm (đôi khi là “rất”, nhưng lần này thì chỉ “hơi”). Đó là kiểu thời tiết của ngày hôm nay, 6/5, và có thể cả nửa đầu của ngày mai ở Hà Nội.

Chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội là khoảng 35 - 37oC, nóng hơn hôm qua một chút, nắng cũng ít hơn.

Dự báo từ khoảng tối mai, 7/5, không khí lạnh sẽ về đến miền Bắc và rồi về đến Hà Nội vào khoảng đêm 7/5 sang rạng sáng 8/5.

Nhiệt độ Hà Nội khi đã sang tiết Lập Hạ
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều nay, 6/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Các mô hình lớn hiện tại dự báo miền Bắc sẽ mưa dông rải rác từ trưa đến chiều mai. Hà Nội có thể bắt đầu mưa rải rác từ chiều mai, có khả năng mưa to vào đêm 7/5 sang rạng sáng 8/5.

Như diễn biến những lần trước khi không khí lạnh về, ở Hà Nội có thể mưa thành từng đợt ngắn, ngắt quãng, tùy địa điểm. Và cũng như những lần trước, nguy cơ mưa đá, gió mạnh là có, người dân lưu ý khi thấy dông gió thì tránh ra ngoài, nếu đang ở ngoài thì cần tìm nơi trú chắc chắn ngay; nếu đang ở trong nhà mà thấy có mưa đá, sấm sét thì không nên đứng gần cửa sổ.

Mưa dông xuất hiện ở Hà Nội do đợt không khí lạnh đầu tháng 5
Dự báo mưa ở nhiều nơi tại miền Bắc chiều mai, 7/5 (những vùng màu xanh da trời là dự báo mưa). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo gió mùa Đông Bắc vẫn tiếp tục về trong một vài ngày tiếp theo, nên lần này mưa ở Hà Nội có thể duy trì trong khoảng 4 ngày theo kiểu ngắt quãng. Tức là không phải mưa suốt cả 4 ngày mà là trong khoảng 4 ngày thì chưa tạnh ráo hẳn mà có thể mưa bất chợt, rải rác, mức độ to nhỏ khác nhau, người dân ra ngoài nên mang theo đồ che mưa.

Thục Hân
