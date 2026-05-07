Mở đợt truy quét cao điểm vi phạm bản quyền: Loạt page ngừng cập nhật, web lậu "hết thời"?

HHTO - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu mở đợt truy quét cao điểm hành vi xâm phạm bản quyền trên toàn quốc, bắt đầu từ hôm nay (7/5). Hàng loạt fanpage/ blog dịch nội dung giải trí nước ngoài thông báo dừng Vietsub. Các web lậu (phim, bóng đá...) cũng chuẩn bị "đóng cửa"?

Tóm tắt nhanh: - Đợt truy quét cao điểm, thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ - Hàng loạt fanpage/ blog có dịch thuật (Vietsub) phim/ chương trình giải trí/ truyện Hàn, Thái, Trung... thông báo dừng cập nhật. - Các trang web phim lậu, bóng đá lậu... lần lượt đóng cửa, liệu có khả năng "tái sinh"? - Gợi ý các nền tảng nội địa uy tín cung cấp chương trình, phim quốc tế được mua bản quyền.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký công điện về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đợt truy quét cao điểm toàn quốc bắt đầu từ ngày hôm nay (7/5) đến ngày 30/5/2026, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định theo tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Trên Facebook, nhiều fanpage/ blog thông báo dừng cập nhật Vietsub một số chương trình giải trí, phim của Hàn, Thái, Trung... nhằm tuân thủ quy định của Chính phủ, khuyến khích người hâm mộ/ khán giả theo dõi trên các nền tảng chính thống.

Dù thực hiện dịch thuật hoàn toàn miễn phí đối với các chương trình chưa hỗ trợ Vietsub, hàng loạt fanpage/ blog đã tuyên bố ngừng hoạt động này ngay khi có thông báo siết chặt vấn đề xâm phạm bản quyền.

Không riêng các fanpage/ blog dịch phim, chương trình giải trí mà các tài khoản dịch truyện - tiểu thuyết mạng cũng có "rén" trước đợt siết chặt xử lý của nhà nước.

Các web xem phim, bóng đá vi phạm bản quyền đang bị xử lý.

Theo khảo sát nhanh của phóng viên, một số "web lậu" đã thông báo "đóng cửa" từ đêm 6/5. Tuy nhiên đến nay, nhiều web phim "lậu" vẫn hoạt động (như Motchill, Rophim, Hotphim...) với nhiều đường link khác nhau.

Trước đó, không ít trang web lậu đã bị xử phạt, đánh bản quyền. Tuy nhiên, một thời gian sau, những nội dung tương tự lại xuất hiện với "bình mới rượu cũ" đến từ nhu cầu lớn của khán giả do mong muốn thưởng thức nội dung miễn phí, hoặc một số chương trình/ phim nước ngoài không có nền tảng phát sóng chính thức tại Việt Nam.

Tuy nhiên, giữa đợt quét cao điểm toàn quốc, khả năng cao các trang web này sẽ sớm "bay màu".

Vài năm trở lại đây, các nền tảng OTT nội địa phát triển mạnh hơn và sẵn sàng chịu chi để phát sóng nội dung đa dạng hơn, bao gồm chương trình trong nước và quốc tế. Mỗi nền tảng/ ứng dụng sẽ có các gói cước khác nhau (thường từ 50.000 đồng/ tháng trở lên) kèm theo các ưu đãi.

Một số nền tảng nội địa uy tín có thể kể đến như: FPT Play, VieON, TV360, MyTV (nội dung nước ngoài được cập nhật mới liên tục chủ yếu là phim, chương trình giải trí châu Á).

Bên cạnh đó, việc siết chặt xử lý hành vi vi phạm bản quyền được khán giả mong đợi sẽ tạo tiền đề cho các nền tảng quốc tế "mở vùng" sử dụng cho Việt Nam sau Netflix, điển hình là Disney+.

​

​

​