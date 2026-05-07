Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Vào cây xăng, tài xế cần tránh những hành vi có thể bị phạt tới 25 triệu đồng

Linh Lê

HHTO - Cửa hàng xăng dầu được xếp vào nhóm cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nên các quy định an toàn được áp dụng rất nghiêm ngặt. Theo quy định mới, một số hành vi tưởng chừng là thói quen khi đổ xăng như không tắt máy xe hay sử dụng nguồn lửa có thể khiến người vi phạm bị xử phạt tới hàng chục triệu đồng.

Nhiều hành vi tại cây xăng có thể bị phạt nặng

Theo quy định tại Nghị định 50/2024, cửa hàng xăng dầu thuộc danh mục “cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ”. Vì vậy, mọi quy định liên quan đến phòng cháy chữa cháy đối với nhóm cơ sở này đều áp dụng trực tiếp cho cây xăng.

Tiếp đó, Nghị định 106/2025 quy định rõ mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm. Cụ thể, người sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt hoặc các thiết bị có khả năng phát sinh tia lửa, nhiệt tại khu vực cấm có thể bị phạt từ 20 - 25 triệu đồng.

Trường hợp hành vi vi phạm gây ra cháy nổ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt sẽ bị tăng gấp đôi.

Các nguồn lửa, nguồn nhiệt bị cấm bao gồm những vật dụng quen thuộc như bật lửa, diêm, nến, cũng như các hoạt động sinh nhiệt như hàn cắt kim loại hoặc tia lửa phát sinh từ ma sát. Ngoài ra, nhiều thiết bị điện như bếp điện, máy sấy hay các dụng cụ vận hành tạo nhiệt cao cũng thuộc diện bị kiểm soát nghiêm ngặt.

Như vậy, việc hút thuốc, bật lửa hay sử dụng các thiết bị sinh nhiệt trong khu vực cây xăng đều có thể khiến người vi phạm đối mặt mức phạt lên tới 25 triệu đồng.

photo-1-1644652511535376364391jpg.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Không tắt máy khi đổ xăng cũng có thể bị xử phạt

Tại hầu hết các cây xăng, biển cảnh báo yêu cầu tắt máy khi tiếp nhiên liệu luôn được đặt ở vị trí dễ quan sát. Đây không chỉ là khuyến cáo mà còn liên quan trực tiếp đến quy định xử phạt.

Theo các chuyên gia, việc để động cơ hoạt động trong lúc đổ xăng có thể tạo ra tia lửa điện hoặc làm phát tán hơi xăng - những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Vì vậy, hành vi không tắt máy xe khi đổ xăng có thể bị xem là sử dụng thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt tại khu vực cấm và bị xử phạt tương tự, với mức tối đa lên tới 25 triệu đồng.

Không chỉ vậy, việc để xe nổ máy khi tiếp nhiên liệu còn có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống kỹ thuật của phương tiện. Áp suất trong hệ thống nhiên liệu có thể khiến bộ kiểm soát hơi xăng (EVAP) gặp trục trặc, dẫn đến việc đèn “Check Engine” bật sáng và phát sinh chi phí sửa chữa.

Đỗ xe sai vị trí tại cây xăng cũng bị phạt tới 10 triệu đồng

Bên cạnh các quy định về phòng cháy chữa cháy, cây xăng còn là cơ sở kinh doanh có yêu cầu nghiêm ngặt về lối thoát nạn và đường lưu thông. Theo đó, hành vi dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, gây cản trở lối ra vào hoặc đường di chuyển của phương tiện, đặc biệt là xe chữa cháy, có thể bị xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng. Mức phạt này đã tăng đáng kể so với trước đây.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân không nên đổ xăng quá đầy bình và cần đóng chặt nắp bình sau khi tiếp nhiên liệu để đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ rò rỉ và cháy nổ.

hht1480-coverfb.jpg

Linh Lê
#xăng dầu #an toàn #phạt tiền #hành vi sai #quy định mới #không tắt máy khi đổ xăng

Xem thêm

Cùng chuyên mục