Vào cây xăng, tài xế cần tránh những hành vi có thể bị phạt tới 25 triệu đồng

HHTO - Cửa hàng xăng dầu được xếp vào nhóm cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nên các quy định an toàn được áp dụng rất nghiêm ngặt. Theo quy định mới, một số hành vi tưởng chừng là thói quen khi đổ xăng như không tắt máy xe hay sử dụng nguồn lửa có thể khiến người vi phạm bị xử phạt tới hàng chục triệu đồng.

Nhiều hành vi tại cây xăng có thể bị phạt nặng

Theo quy định tại Nghị định 50/2024, cửa hàng xăng dầu thuộc danh mục “cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ”. Vì vậy, mọi quy định liên quan đến phòng cháy chữa cháy đối với nhóm cơ sở này đều áp dụng trực tiếp cho cây xăng.

Tiếp đó, Nghị định 106/2025 quy định rõ mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm. Cụ thể, người sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt hoặc các thiết bị có khả năng phát sinh tia lửa, nhiệt tại khu vực cấm có thể bị phạt từ 20 - 25 triệu đồng.

Trường hợp hành vi vi phạm gây ra cháy nổ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt sẽ bị tăng gấp đôi.

Các nguồn lửa, nguồn nhiệt bị cấm bao gồm những vật dụng quen thuộc như bật lửa, diêm, nến, cũng như các hoạt động sinh nhiệt như hàn cắt kim loại hoặc tia lửa phát sinh từ ma sát. Ngoài ra, nhiều thiết bị điện như bếp điện, máy sấy hay các dụng cụ vận hành tạo nhiệt cao cũng thuộc diện bị kiểm soát nghiêm ngặt.

Như vậy, việc hút thuốc, bật lửa hay sử dụng các thiết bị sinh nhiệt trong khu vực cây xăng đều có thể khiến người vi phạm đối mặt mức phạt lên tới 25 triệu đồng.

Không tắt máy khi đổ xăng cũng có thể bị xử phạt

Tại hầu hết các cây xăng, biển cảnh báo yêu cầu tắt máy khi tiếp nhiên liệu luôn được đặt ở vị trí dễ quan sát. Đây không chỉ là khuyến cáo mà còn liên quan trực tiếp đến quy định xử phạt.

Theo các chuyên gia, việc để động cơ hoạt động trong lúc đổ xăng có thể tạo ra tia lửa điện hoặc làm phát tán hơi xăng - những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Vì vậy, hành vi không tắt máy xe khi đổ xăng có thể bị xem là sử dụng thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt tại khu vực cấm và bị xử phạt tương tự, với mức tối đa lên tới 25 triệu đồng.

Không chỉ vậy, việc để xe nổ máy khi tiếp nhiên liệu còn có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống kỹ thuật của phương tiện. Áp suất trong hệ thống nhiên liệu có thể khiến bộ kiểm soát hơi xăng (EVAP) gặp trục trặc, dẫn đến việc đèn “Check Engine” bật sáng và phát sinh chi phí sửa chữa.

Đỗ xe sai vị trí tại cây xăng cũng bị phạt tới 10 triệu đồng

Bên cạnh các quy định về phòng cháy chữa cháy, cây xăng còn là cơ sở kinh doanh có yêu cầu nghiêm ngặt về lối thoát nạn và đường lưu thông. Theo đó, hành vi dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, gây cản trở lối ra vào hoặc đường di chuyển của phương tiện, đặc biệt là xe chữa cháy, có thể bị xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng. Mức phạt này đã tăng đáng kể so với trước đây.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân không nên đổ xăng quá đầy bình và cần đóng chặt nắp bình sau khi tiếp nhiên liệu để đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ rò rỉ và cháy nổ.

