Tháng 5 còn đợt không khí lạnh nào không, thời tiết miền Bắc diễn biến ra sao?

LINH LÊ

HHTO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau chuỗi ngày mưa đá và dông lốc dữ dội, thời tiết miền Bắc và Trung Bộ tạm thời ổn định trong vài ngày tới. Tuy nhiên, khoảng 8-9/5, một đợt không khí lạnh mới được dự báo tràn xuống, có thể gây mưa dông diện rộng kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo vào khoảng ngày 8-9/5, một đợt không khí lạnh mới sẽ tăng cường xuống phía Nam, gây ra mưa dông trên diện rộng tại Bắc Bộ. Đáng chú ý, đợt thời tiết này rơi vào đúng dịp cuối tuần và tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiên tai nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 7 đến ngày 10/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ trong thời gian này giảm nhẹ khoảng 2-3 độ C, thời tiết chuyển dịu mát hơn.

Dự báo nhiệt độ khu vực Hà Nội trong 10 ngày tới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng ban ngày trời vẫn có nắng, nền nhiệt tương đối cao. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các khối khí đối lưu phát triển mạnh vào buổi chiều, làm gia tăng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Không khí lạnh xuất hiện trong tháng 5 không phải là điều quá bất thường nếu xét theo quy luật khí hậu nhiều năm. Giai đoạn tháng 4-5 là thời kỳ chuyển tiếp từ mùa Đông sang mùa Hè ở miền Bắc, do đó các đợt không khí lạnh cuối mùa vẫn có thể xuất hiện. Tuy nhiên, đặc điểm của các đợt này là cường độ thường yếu hơn, thời gian ảnh hưởng ngắn và ít gây rét rõ rệt như trong mùa Đông.

Không khí lạnh tháng 5 thường dẫn đến một số hiện tượng thời tiết cực đoan. (Ảnh minh họa từ Internet)

Điểm đáng lưu ý nằm ở cơ chế tác động. Nếu như vào mùa Đông, không khí lạnh chủ yếu gây rét và làm giảm nhiệt độ, thì vào cuối Xuân - đầu Hè, nó lại đóng vai trò kích hoạt dông mạnh.

Năm nay khi nắng nóng xuất hiện sớm và nền nhiệt nhiều thời điểm cao hơn trung bình nhiều năm, lượng không khí nóng ẩm tích tụ ở tầng thấp đã sẵn có. Khi không khí lạnh tràn về, sự tương tác giữa hai khối khí trái ngược này làm gia tăng bất ổn định khí quyển, từ đó hình thành các hiện tượng nguy hiểm như dông mạnh, mưa đá, lốc, sét và gió giật.

#thời tiết miền Bắc #Trung Bộ #không khí lạnh #dông lốc #mưa đá #dự báo thời tiết

