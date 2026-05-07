Không khí lạnh sắp về: Khi nào Hà Nội có thể mưa to, có mưa đá nữa không?

HHTO - Gió mùa Đông Bắc dự báo về đến miền Bắc vào chiều tối đến tối nay và đến khoảng đêm thì về đến Hà Nội. Thời điểm nào ở Hà Nội có thể mưa to, dông? Có khả năng mưa đá không?

Tóm tắt nhanh: · Không khí lạnh dự báo về Hà Nội vào tối đến đêm 7/5. · Hà Nội có thể mưa vừa đến mưa to vào khoảng đêm 7/5 đến rạng sáng 8/5. · Mưa đá là hiện tượng khó dự báo chính xác về vị trí và thời điểm. · Người dân nên mặc định rằng trong các cơn dông mạnh có khả năng xảy ra gió giật, mưa đá cục bộ để phòng tránh chứ không chủ quan.

Như vẫn thường thấy trước mỗi đợt không khí lạnh, thời tiết Hà Nội hơi oi hơn, ẩm hơn vào hôm nay, 7/5. Trời nhiều mây, nhiều người sẽ cảm thấy hơi bí dù nhiệt độ không cao, nhiệt độ cảm nhận buổi chiều khoảng 35oC.

Dự báo khoảng chiều tối đến tối nay, bộ phận không khí lạnh đã đề cập trong các bản tin trước sẽ về đến miền Bắc, ban đầu là khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Khoảng tối muộn đến đêm, không khí lạnh có thể về đến Hà Nội.

Từ trưa đến chiều nay, nhiều nơi ở miền Bắc sẽ có mưa rải rác. Hà Nội cũng vậy: Mưa sẽ xảy ra gián đoạn, ở bất kỳ thời điểm và địa điểm nào.

Các mô hình hiện tại dự báo Hà Nội có thể có mưa vừa đến mưa to, dông vào khoảng đêm nay đến rạng sáng mai. Trong ngày mai thì mưa giảm nhưng vẫn có thể xảy ra rải rác, bất chợt.

Dự báo mưa diện rộng (những vùng màu xanh da trời) ở miền Bắc trong chiều đến chiều tối nay, 7/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Vậy ở Hà Nội liệu có mưa đá nữa không?

Theo NOAA (Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ), không có sự phân biệt rõ ràng giữa các cơn dông có và không tạo ra mưa đá. Hầu hết các cơn dông mạnh đều có thể tạo ra mưa đá ở trên cao, dù những viên đá có thể tan trước khi chạm đất.

Và dù có những phương pháp dự báo mưa đá bằng radar, nhưng vẫn chưa đạt đến mức có thể dự báo chính xác vị trí và thời điểm xảy ra mưa đá, theo Tokio Marine Holdings - một công ty bảo hiểm đa quốc gia hàng đầu của Nhật. Cho nên, các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, người dân nên coi rằng các cơn dông mạnh đều có thể đi kèm mưa đá, sấm sét, gió mạnh…, để chủ động phòng tránh thay vì chủ quan.

Mưa đá với những viên đá to đã xảy ra ở một số nơi tại miền Bắc trong vài đợt không khí lạnh gần đây. Ảnh: TPO.

Dù sao, mưa đá vẫn là hiện tượng không phổ biến. Nhưng ngay cả khi không có mưa đá thì mưa dông, gió mạnh cũng đã có thể gây nguy hiểm rồi. Nên khi có cảnh báo mưa dông, người dân nên hạn chế ra ngoài. Còn nếu đang ở ngoài mà thấy nhiều mây đen, trời tối nhanh (điều này hơi khó nhận ra vào buổi tối), có sấm chớp, gió có cảm giác lạnh…, thì người dân nên nhanh chóng tìm chỗ trú chắc chắn, tránh đứng dưới cây cao và gần những kết cấu dễ rơi, đổ.