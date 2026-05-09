Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026: Á hậu Vân Nhi tự hào là Đại sứ Du lịch Hải Phòng

AN PHONG - Ảnh và video clip: FBNV

HHTO - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi được trao danh hiệu Đại sứ Du lịch Hải Phòng tại chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 tối 8/5.

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 với chủ đề Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng, thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức công bố và trao danh hiệu Đại sứ Du lịch thành phố Hải Phòng cho Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi.

Đây là lần đầu tiên thành phố Hải Phòng chính thức công bố Đại sứ Du lịch thành phố - một dấu mốc có ý nghĩa trong định hướng đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và giàu sức lan tỏa.

Việc lựa chọn một gương mặt trẻ trung, tích cực, có hình ảnh đẹp và sức ảnh hưởng trong cộng đồng thể hiện mong muốn của thành phố trong việc đưa hình ảnh Hải Phòng ngày càng đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Là người con của quê hương Hải Phòng, Á hậu Vân Nhi được kỳ vọng sẽ đồng hành cùng thành phố trong các hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa và hình ảnh địa phương; góp phần lan tỏa vẻ đẹp của thành phố Hoa Phượng Đỏ năng động, thân thiện, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc.

Với hình ảnh gần gũi, trẻ trung cùng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, cô được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối truyền cảm hứng, thu hút du khách khám phá Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới.

Hải Phòng - địa phương được xem là “cái nôi nhan sắc” với Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi - sẽ là nơi diễn ra Vòng Chung khảo và Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Là thành phố hào hùng trong quá khứ với nhiều chiến công hiển hách của các anh hùng dân tộc, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Hải Phòng là nơi xuất phát của đoàn tàu Không số huyền thoại. Bước sang thời kỳ đổi mới, Hải Phòng trở thành địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế. Ngày nay, thành phố hoa phượng đỏ với rất nhiều danh lam thắng cảnh, danh nhân văn hóa, tiếp tục khẳng định được sức mạnh nội tại và khát vọng vươn xa. Đó cũng là lý do Hoa hậu Việt Nam 2026 đến với Hải Phòng - thành phố năng động và trẻ trung, đầy sức hút.

