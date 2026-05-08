Thể lệ chi tiết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 dành cho các bạn muốn ghi danh

JEANIE - Ảnh: Tien Phong Online

HHTO - Báo Tiền Phong - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức công bố thể lệ chi tiết của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Đây là cuộc thi nhan sắc lâu đời và uy tín bậc nhất của Việt Nam, với nhiều thể lệ đặc trưng không có ở bất kỳ cuộc thi nào khác.

Đối tượng dự thi năm nay của Hoa hậu Việt Nam là các nữ công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 27. Các thí sinh đã đạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi, Người đẹp Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành, ngành và khu vực diễn ra trong năm 2025 hoặc 2026 sẽ được đặc cách vào vòng thi Chung khảo, nếu thí sinh đó phù hợp các quy định về nhân trắc cũng như các quy định khách ở điều kiện dự thi và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

Thời gian đăng ký dự thi đã chính thức bắt đầu và hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 12/6/2026:

- Vòng Sơ khảo phía Nam dự kiến sẽ diễn ra vào tuần thứ 2 của tháng 6 năm 2026 tại TP.HCM.

- Vòng Sơ khảo phía Bắc dự kiến sẽ diễn ra vào tuần thứ 3 của tháng 6 năm 2026 tại Thành phố Hà Nội.

- Vòng Chung khảo toàn quốc dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8 năm 2026 tại Thành phố Hải Phòng.

- Vòng Chung kết toàn quốc dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8 năm 2026 tại Thành phố Hải Phòng.

Không giống như nhiều cuộc thi khác, Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn giữ nguyên thể lệ yêu cầu thí sinh có vẻ đẹp tự nhiên, chưa từng qua giải phẫu thẩm mỹ, chưa từng qua chuyển đổi giới tính, chưa từng lập gia đình, chưa sinh con…

Phát biểu tại họp báo công bố cuộc thi, Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong - Trưởng BTC cuộc thi khẳng định Hoa hậu Việt Nam 2026 không thay đổi những tiêu chí về vẻ đẹp tự nhiên. Đó là giá trị cốt lõi tạo ra sự khác biệt, với những chuẩn mực khắt khe định vị cuộc thi sắc đẹp danh giá, uy tín và chất lượng.

Với vai trò là cơ quan báo chí và thành viên ban tổ chức, báo Tiền Phong xác định công tác truyền thông không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm trong việc lan tỏa điều tốt đẹp, giá trị tích cực đến cộng đồng.

