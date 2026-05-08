Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh: Tôn vinh những “búp măng non” bản lĩnh, sáng tạo

Ý Lê (Tổng hợp)

HHTO - Sáng 8/5, tại Cung Thanh niên Hà Nội, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026). Chương trình không chỉ ôn lại truyền thống vẻ vang của Đội mà còn lan tỏa tinh thần sáng tạo, bản lĩnh của thiếu nhi Thủ đô trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Sáng ngày 8/5, tại Cung Thanh niên Hà Nội, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026).

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Minh Triết - Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo đội viên, thiếu nhi Thủ đô.

689482473-1307738444878104-8616399195099094074-n.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Triết cùng đại diện các ban, ngành.

Điểm nhấn của chương trình là khu vực trưng bày 60 sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thiếu nhi Hà Nội tham gia vòng sơ loại Hội thi Tin học trẻ lần thứ 31. Nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng cao như phần mềm học ngôn ngữ qua thế giới thực, thiết bị cảnh báo cháy, robot phân loại rác thải… đã cho thấy tư duy đổi mới, niềm đam mê khoa học và ý thức trách nhiệm với cộng đồng của các bạn học sinh trong dòng chảy chuyển đổi số.

687776395-1307738468211435-5830607740567390244-n.jpg
Khu vực trưng bày sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thiếu nhi Hà Nội ﻿tham gia vòng sơ loại Hội thi Tin học trẻ lần thứ 31.

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật với chủ đề “85 năm - Những búp măng non lớn lên cùng đất nước” đã tái hiện hành trình trưởng thành của các thế hệ đội viên, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Hội đồng Đội Thành phố, Trường Lê Duẩn, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã vinh dự nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội vì có nhiều đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022 - 2026. Dịp này, Thành đoàn Hà Nội cũng trao tặng Bằng khen cho 63 Tổng phụ trách Đội tiêu biểu và 11 thiếu nhi xuất sắc đạt Giải thưởng 15/5.

687044353-1307738568211425-1811455869859857722-n.jpg
696495546-1307738548211427-6662821759593862199-n.jpg
Traao tặng Bằng khen cho 63 Tổng phụ trách Đội tiêu biểu và 11 thiếu nhi xuất sắc đạt Giải thưởng 15/5.

Thông qua chương trình, Thành đoàn và Hội đồng Đội thành phố Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, góp phần bồi dưỡng thế hệ măng non Thủ đô phát triển toàn diện, tự tin bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

ft1480.jpg
Ý Lê (Tổng hợp)
Ảnh: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
#Lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh lan tỏa tinh thần sáng tạo #bản lĩnh và khát vọng cống hiến của thế hệ “búp măng non” Thủ đô trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Xem thêm

Cùng chuyên mục