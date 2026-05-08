85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh: Tôn vinh những “búp măng non” bản lĩnh, sáng tạo

HHTO - Sáng 8/5, tại Cung Thanh niên Hà Nội, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026). Chương trình không chỉ ôn lại truyền thống vẻ vang của Đội mà còn lan tỏa tinh thần sáng tạo, bản lĩnh của thiếu nhi Thủ đô trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Minh Triết - Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo đội viên, thiếu nhi Thủ đô.

Điểm nhấn của chương trình là khu vực trưng bày 60 sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thiếu nhi Hà Nội tham gia vòng sơ loại Hội thi Tin học trẻ lần thứ 31. Nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng cao như phần mềm học ngôn ngữ qua thế giới thực, thiết bị cảnh báo cháy, robot phân loại rác thải… đã cho thấy tư duy đổi mới, niềm đam mê khoa học và ý thức trách nhiệm với cộng đồng của các bạn học sinh trong dòng chảy chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật với chủ đề “85 năm - Những búp măng non lớn lên cùng đất nước” đã tái hiện hành trình trưởng thành của các thế hệ đội viên, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Hội đồng Đội Thành phố, Trường Lê Duẩn, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã vinh dự nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội vì có nhiều đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022 - 2026. Dịp này, Thành đoàn Hà Nội cũng trao tặng Bằng khen cho 63 Tổng phụ trách Đội tiêu biểu và 11 thiếu nhi xuất sắc đạt Giải thưởng 15/5.

Thông qua chương trình, Thành đoàn và Hội đồng Đội thành phố Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, góp phần bồi dưỡng thế hệ măng non Thủ đô phát triển toàn diện, tự tin bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.