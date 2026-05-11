Hành trình về nguồn kỷ niệm 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh tại Cao Bằng

Sáng 11/5, tại Khu di tích lịch sử Kim Đồng (xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng), Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Cao Bằng tổ chức Hành trình về nguồn kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), với nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân thế hệ đi trước và chăm lo thiếu nhi vùng biên giới.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cùng đại diện lãnh đạo địa phương, cán bộ Đoàn - Đội và các em thiếu nhi tiêu biểu.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã tổ chức dâng hương tại Đền thờ Đội Nhi đồng cứu quốc, phần mộ Anh hùng Liệt sĩ Kim Đồng và Mẹ Việt Nam Anh hùng Lân Thị Hò nhằm tưởng nhớ, tri ân những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và phong trào thiếu nhi Việt Nam.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang đã trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 50 triệu đồng. Đồng thời, Hội đồng Đội Trung ương và các tỉnh, thành đoàn tham gia Hành trình về nguồn đã trao tặng 500 cờ Đội và 108 bộ trống Đội cho các Liên đội biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với tổng trị giá 590 triệu đồng, góp phần hỗ trợ, chăm lo cho thiếu nhi vùng biên còn nhiều khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội đồng Đội tỉnh Cao Bằng cũng tổ chức tuyên dương 85 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, phụ trách thiếu nhi và chỉ huy Đội tiêu biểu giai đoạn 2023 - 2025. Đây là những cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và nhiệt huyết vì đàn em thân yêu.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam.