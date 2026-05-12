Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Bò Sữa Bay: Nguyễn Hùng lần đầu là nam chính, Võ Điền Gia Huy tái ngộ "tình cũ"

Như Lê

HHTO - Những cái tên nổi bật Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy sẽ cùng tham gia diễn xuất trong phim "Bò Sữa Bay" - một dự án sôi nổi, trẻ trung của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt.

Bò sữa bay gây chú ý ngay từ tựa đề độc đáo, lạ tai. Chuyện phim diễn ra vào những năm 1990, tại một trang trại bò sữa ở Mộc Châu, nơi đang nghiên cứu loại sữa công thức lạ, có tiềm năng đem về khoản tiền hậu hĩnh cho nông trường. Tại đây, từng cuộc tình được hình thành một cách tréo ngoe. Sự khác nhau về địa vị xã hội cùng những toan tính của mỗi người đã khiến cho từng nhân vật có một hành trình đầy gay cấn.

teaser-poster-bsb-digital-2.jpg

Teaser trailer của Bò sữa bay có nhịp điệu nhanh, xen kẽ nhiều tình huống và lời thoại hóm hỉnh, dần hé lộ những mảnh ghép lạ và khó đoán của câu chuyện. Bối cảnh núi rừng Tây Bắc quen thuộc được đưa lên màn ảnh với màu sắc khác biệt hơn. Phim kết hợp các yếu tố hài hước, gia đình, tình yêu và kịch tính, dự kiến ra mắt vào tháng 11 tới.

Sau phim ngắn Đàn cá gỗ cùng hai phim Mưa đỏ, Cảm ơn người đã thức cùng tôi, ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Hùng lần đầu có vai chính điện ảnh. Trong dự án lần này, Nguyễn Hùng vào vai Trâu - một nhân vật có sự phức tạp, quái tính và nhiều khía cạnh hơn so với những vai diễn trước đây.

Trong Bò sữa bay, Nguyễn Hùng kết hợp với hai người đẹp Ngọc Xuân và Tiểu Vy. Ở teaser trailer, anh có nhiều khoảnh khắc lãng mạn lẫn hài hước với Ngọc Xuân, nhưng lại nhận một cú tát trời giáng từ Tiểu Vy, mở ra cho người hâm mộ nhiều câu hỏi xoay quanh mối quan hệ giữa ba nhân vật này.

687886502-122178735680931134-2894609982809112468-n.jpg

Cùng với Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy (Huy Tít) - gương mặt từng gây chú ý qua Mưa đỏ - cũng góp mặt trong Bò sữa bay. Sau hai vai diễn đối lập trong Mưa đỏ Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng, nam diễn viên tiếp tục thử sức với hình tượng mới khi vào vai một trong bốn anh em của gia đình Trâu. Dự án này cũng đánh dấu màn tái hợp của cặp đôi từng gây chú ý trên màn ảnh - Lãnh Thanh và Võ Điền Gia Huy, kể từ phim Thưa mẹ con đi năm 2019.

dao-dien-nguyen-pham-thanh-dat.jpg
Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt.

Bò sữa bay được phát triển từ phim ngắn Tàn sữa, Top 5 phim ngắn xuất sắc tại cuộc thi Phim ngắn CJ 2024. Trước khi được hoàn thiện và phát hành tại rạp nội địa, tác phẩm đã thắng giải Dự án phim thể loại xuất sắc tại LHP Châu Á - Đà Nẵng 2025. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được tuyển chọn vào Chợ dự án Châu Á 2025 của LHP Quốc tế Busan, mang về giải thưởng Kantana Award - Picture.

banner-t5.jpg

Như Lê
#Võ Điền Gia Huy #Tiểu Vy #Nguyễn Hùng #phim hài #Bò sữa bay #đạo diễn Gen Z

Xem thêm

Cùng chuyên mục