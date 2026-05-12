Sắp đến ngày rời rạp, doanh thu của Trùm Sò còn cách điểm hòa vốn bao nhiêu?

Đã gần 3 tuần kể từ khi mùa phim kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 khởi động và đến bây giờ, kết quả cuộc đua đã ngã ngũ. Dòng phim kinh dị vẫn thắng thế với Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng và Heo Năm Móng đều thu về trên 100 tỷ đồng, còn phim hài dành cho cả gia đình như Trùm Sò lại xếp cuối cùng.

Trùm Sò đối mặt thua lỗ nặng nề.

Tính đến bây giờ, Trùm Sò đã thu được sát 17 tỷ đồng, còn cách điểm hòa vốn (khoảng 80 tỷ đồng theo một số chuyên gia trong giới làm phim cho biết) một khoảng rất xa. Số suất chiếu của phim giảm dần theo ngày và sau 3 tuần công chiếu, đã sắp đến lúc Trùm Sò phải rời rạp.

Gia đình Thanh Thúy - Đức Thịnh vẫn chăm chỉ đi cinetour.

Doanh thu của Trùm Sò lẽ ra còn thảm hơn nữa nếu Thanh Thúy không nỗ lực đến cùng để cứu vãn bộ phim mà chồng cô làm đạo diễn. Khi thấy tình hình bán vé không ổn, đoàn làm phim đã cố gắng đủ mọi cách để quảng bá như chăm chỉ đi cinetour, tung ra các đoạn trích thú vị và diễn viên Thanh Thúy còn đến rạp mời khán giả mua vé, lên mạng kêu gọi mọi người quan tâm chú ý hơn đến phim..., nhờ thế mà Trùm Sò được quan tâm nhiều hơn trên mạng xã hội cũng như ngoài rạp.

Nỗ lực của Thanh Thúy đã giúp doanh thu của phim Trùm Sò có nhích lên.

Đến tận lúc này, khi phim giảm nhiệt rõ rệt thì Thanh Thúy vẫn không từ bỏ việc đến rạp quảng bá phim. Cô còn đi về các tỉnh, trực tiếp gặp gỡ cảm ơn khán giả và quyết tâm tiếp tục đồng hành cùng bộ phim dù có mệt mỏi, khàn giọng. Nữ diễn viên thừa nhận rất hạnh phúc khi được khán giả yêu thương nên vẫn muốn cố hết sức mình.

Chính vì thế, cư dân mạng cho rằng Trùm Sò dẫu thất bại về doanh thu nhưng Thanh Thúy lại thắng về hình ảnh, khi ai cũng ấn tượng với một nữ diễn viên lăn xả hết mình để cứu dự án phim chứ không nản lòng bỏ cuộc giữa chừng.