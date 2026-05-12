Vì sao bài đăng về phim mới của Võ Điền Gia Huy, Nguyễn Hùng bị thả phẫn nộ?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Tại sao một bộ phim mới chỉ tung ra những tấm poster đầu tiên cùng trailer đã bị nhiều cư dân mạng thả phẫn nộ?

2026 là năm bùng nổ của phim Việt với dự đoán có tới 80 phim nội địa lần lượt ra rạp, nghĩa là trung bình mỗi tuần có hơn 1 phim công chiếu. Mới đây, Bò Sữa Bay đã có chiến dịch quảng bá đầu tiên dù đến ngày 6/11 mới ra mắt khán giả. Phim có dàn diễn viên rất đáng chú ý với Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, Hoa hậu Tiểu Vy...

Bò Sữa Bay vừa mới quảng bá đã gặp chuyện.

Nhưng thật không ngờ ngay sau bài giới thiệu đầu tiên trên fanpage của nhà phát hành, Bò Sữa Bay đã nhận về rất nhiều lượt phẫn nộ khiến khán giả hoang mang. Nhiều người đã tự hỏi bộ phim có gì bất ổn mà bị ghét bỏ từ khi chưa chiếu, chưa có nhiều thông tin? Một vài cư dân mạng suy đoán Bò Sữa Bay bị thả phẫn nộ là bởi Nguyễn Hùng. Trong trailer, nam diễn viên của Mưa Đỏ có cảnh đang vắt sữa bò bị xem là hơi nhạy cảm và nhân vật của anh chửi thề khi bị kẻ xấu tấn công.

Phim bị thả phẫn nộ hàng loạt với đa số là tài khoản ảo.

Tuy nhiên, nhiều netizen cũng chỉ ra là các tài khoản thả phẫn nộ đều là tài khoản ảo, không có thông tin cụ thể. Thêm vào đó, những chi tiết gây lấn cấn trong trailer Bò Sữa Bay cũng khá nhỏ, khó mà làm cho một bộ phim bị ghét bỏ ngay sau khi được giới thiệu.

Phim có những khung hình rất thơ mộng được quay tại Mộc Châu.

Hiện giờ, fan của Nguyễn Hùng và Võ Điền Gia Huy đang rủ nhau thả tim vào bài đăng này để lấn át icon tiêu cực. Mọi người cũng rất tò mò chờ xem Võ Điền Gia Huy sẽ vào vai phản diện như thế nào sau khi làm tổng tài Triệu Phú đáng yêu trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Và Nguyễn Hùng sau những vai phụ ấn tượng sẽ lần đầu được làm nam chính và có chuyện tình ngọt ngào với Ngọc Xuân.

