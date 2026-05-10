Sakamoto Days đi đến hồi kết, liệu có "đầu voi đuôi chuột" như Jujutsu Kaisen?

HHTO - Bản truyện tranh của Sakamoto Days được cho là sẽ khép lại trong năm 2026, tiếp nối những siêu phẩm khác như Jujutsu Kaisen hay Chainsaw Man.

Kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2020, Sakamoto Days của tác giả Yuto Suzuki đã nhanh chóng xác lập vị thế là một trong những bộ truyện tranh hành động ăn khách nhất. Tuy nhiên, theo những diễn biến mới, thời khắc chia tay "ông chú" sát thủ lừng danh một thời đang đến gần hơn bao giờ hết.

Dù ngày phát hành chương cuối cùng vẫn chưa được ấn định cụ thể, nhưng diễn biến cốt truyện đã chính thức bước vào Trận chiến cuối cùng. Trong chương New JAA mới nhất, sự hỗn loạn đã lan rộng khắp đất nước sau khi kế hoạch thâm độc của Kei Uzuki khiến trật tự xã hội hoàn toàn sụp đổ.

Với hơn 250 chương truyện, Sakamoto Days đang đẩy cao trào lên mức đỉnh điểm. Taro Sakamoto và các đồng minh đang dốc toàn lực để ngăn chặn Uzuki trong một "cơn ác mộng" đầy ám ảnh. Mỗi chương truyện ra mắt hàng tuần khiến độc giả không khỏi "chộn rộn" với mức độ rủi ro, bất kỳ ai cũng có thể đối mặt với hiểm nguy.

Hiện tại, tác giả Suzuki đang dồn toàn bộ tâm huyết để khép lại siêu phẩm này thật mãn nhãn, tròn trịa trong năm 2026. Đặc biệt là trước đó, các bộ truyện đình đám như Jujutsu Kaisen, My Hero Academia và Chainsaw Man kết thúc chóng vánh, độc giả kỳ vọng Sakamoto Days sẽ "phá chuỗi" này.

Cộng đồng người hâm mộ hiện đang chia sẻ nhiều giả thuyết về cái kết của bộ truyện Sakamoto Days. Đa số hy vọng vào một kịch bản tươi sáng, nơi Sakamoto có thể gác kiếm vĩnh viễn để bảo vệ sự yên bình của gia đình và tiệm tạp hóa nhỏ của mình. Tuy nhiên, với tính chất khốc liệt của cuộc chiến hiện tại, nhiều người lo ngại về những sự hy sinh đau đớn từ các thành viên trong băng Order hoặc những người học trò thân cận như Shin. Bên cạnh đó, thông điệp về gia đình và từ bỏ bạo lực được kỳ vọng sẽ là chìa khóa giải quyết mọi mâu thuẫn còn tồn đọng.

Trong lúc bản truyện sắp khép lại, thương hiệu Sakamoto Days lại đang mở rộng mạnh mẽ hơn bao giờ hết với bản chuyển thể anime vẫn đang được đón nhận nồng nhiệt trên Netflix. Đặc biệt, dự án người đóng có Meguro Ren đóng chính đã chính thức ra rạp, thiết lập thành tích doanh thu ấn tượng với 1 tỷ yên chỉ sau 5 ngày, cùng với "cơn mưa" lời khen về tạo hình nhân vật và kỹ xảo hành động bám sát nguyên tác.