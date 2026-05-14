Xem The Devil Wears Prada 2, fan nhớ ngay câu thoại "gây sát thương" của Miranda

Mai Lâm

HHTO - Hiếm có phân cảnh nào mang tính biểu tượng và "sát thương" cao như màn độc thoại của Miranda Priestly về chiếc áo len màu xanh Cerulean trong "The Devil Wears Prada" (2006). Chiếc áo xanh ấy đã được các fan bắt gặp lại ở phần 2.

Chiếc áo màu xanh cerulean xuất hiện trong The Devil Wears Prada phần 2 đã trở thành một easter egg (chi tiết/ thông điệp ẩn được cài cắm trong phim) khiến fan thích thú, và tìm xem lại đoạn thoại từng gây bão của Miranda Priestly trong phần 1 về màu xanh này.

21effdacedbfb33cd97131b41365bcbd.jpg

Khi Andy Sachs phì cười trước tranh luận giữa hai chiếc thắt lưng "trông giống hệt nhau", cô tin rằng mình đứng ngoài vòng xoáy phù hoa của ngành công nghiệp thời trang. Miranda Priestly lập tức dập tắt sự tự mãn đó bằng cách vạch ra sự "thẩm thấu" thời trang đang có trên người của Andy, bởi chính chiếc áo màu xanh cerulean mà Andy đang mặc.

1-pvz7rbs4bbocams2cpwfga.jpg

"Màu xanh đó đại diện cho hàng triệu đô la và vô số việc làm. Thật nực cười khi cô nghĩ rằng mình đã đưa ra một lựa chọn nằm ngoài ngành thời trang, trong khi thực tế, cô đang mặc chiếc áo len được lựa chọn cho cô, bởi chính những người trong căn phòng này, từ một đống đồ hổ lốn" - Miranda Priestly nói.

bc205f5b91d5e9fd64f578d0f201e4b7.jpg

Sự lựa chọn của Andy không hề mang tính độc lập, mà là kết quả của việc nhặt nhạnh những gì còn sót lại từ bàn tiệc của những người quyền lực. Miranda giải thích rằng màu xanh Cerulean không bỗng dưng xuất hiện trên kệ hàng giảm giá của Andy. Nó bắt đầu từ bộ sưu tập cao cấp của Oscar de la Renta năm 2002, sau đó lan sang Yves Saint Laurent và các nhà thiết kế khác, trước khi "lọc" dần xuống các thương hiệu bình dân và cuối cùng là các thùng đồ hạ giá.

73d3fdf5-b0ee-4f92-98cd-095cdff90027-1440x810.jpg

Ý nghĩa cốt lõi ở đây là: Không ai đứng ngoài vòng xoáy của thời trang. Ngay cả khi bạn nghĩ mình đang chọn thứ gì đó nằm ngoài xu hướng để thể hiện sự độc lập, thì thực chất, quyết định đó đã được đưa ra bởi những "ông trùm" thời trang từ nhiều năm trước.

#The Devil Wears Prada #Phân tích biểu tượng thời trang trong phim #Ý nghĩa chiếc áo xanh Cerulean #Ảnh hưởng của ngành thời trang cao cấp #Chủ đề sự kiểm soát và định hướng của thời trang #Chủ nghĩa tiêu dùng và tác động của thương hiệu

