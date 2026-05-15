Ngôi sao sở hữu kho nhạc tỷ view có động thái nghi vấn hợp tác với Sơn Tùng M-TP

Thời gian gần đây, cái tên Sơn Tùng M-TP liên tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội với hàng loạt động thái bí ẩn được cho là màn “nhá hàng” cho cú comeback sau thời gian im ắng. Từ việc bất ngờ ẩn toàn bộ bài đăng trên Instagram đến liên tục đăng tải những ký tự khó hiểu kèm hình ảnh chiếc mặt nạ ma mị, nam ca sĩ khiến cộng đồng người hâm mộ không ngừng đặt câu hỏi về dự án mới cũng như những thông điệp được cài cắm phía sau loạt chữ cái bí ẩn lần lượt được tung ra.

Sơn Tùng M-TP khiến mạng xã hội “dò sóng” với loạt động thái bí ẩn, làm dấy lên nghi vấn về màn comeback lớn nhất V-Pop thời gian tới. ​

Tối 14/5, ngôi sao người Mỹ Jason Derulo bất ngờ đăng tải hình ảnh một chiếc mặt nạ gỗ bí ẩn trên trang cá nhân như lời hồi đáp cho loạt “hint” gây xôn xao suốt nhiều ngày qua. Điều khiến netizen lập tức liên tưởng đến Sơn Tùng M-TP chính là thiết kế chiếc mặt nạ này trùng khớp với hình ảnh mà nam ca sĩ Việt từng sử dụng trong chuỗi động thái “đánh tiếng” cho màn trở lại thời gian gần đây.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều hơn cả là bài đăng của Jason Derulo đã bất ngờ “bay màu” chỉ sau khoảng một giờ xuất hiện. Nhiều người cho rằng, nam nghệ sĩ người Mỹ có thể đã vô tình "lộ hint" quá sớm so với kế hoạch truyền thông cho ca khúc. Trong khi đó, một số lại nghi ngờ đây chỉ là sự trùng hợp hoặc một nhầm lẫn ngoài ý muốn.