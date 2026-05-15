Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Ngôi sao sở hữu kho nhạc tỷ view có động thái nghi vấn hợp tác với Sơn Tùng M-TP

Lan Anh

HHTO - Mới đây, nghệ sĩ người Mỹ sở hữu kho nhạc tỷ view Jason Derulo bất ngờ đăng rồi xóa hình ảnh “hint” ca khúc mới của Sơn Tùng M-TP, làm dấy lên nghi vấn về màn hợp tác quốc tế chấn động.

Thời gian gần đây, cái tên Sơn Tùng M-TP liên tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội với hàng loạt động thái bí ẩn được cho là màn “nhá hàng” cho cú comeback sau thời gian im ắng. Từ việc bất ngờ ẩn toàn bộ bài đăng trên Instagram đến liên tục đăng tải những ký tự khó hiểu kèm hình ảnh chiếc mặt nạ ma mị, nam ca sĩ khiến cộng đồng người hâm mộ không ngừng đặt câu hỏi về dự án mới cũng như những thông điệp được cài cắm phía sau loạt chữ cái bí ẩn lần lượt được tung ra.

thiet-ke-chua-co-ten-9.png
Sơn Tùng M-TP khiến mạng xã hội “dò sóng” với loạt động thái bí ẩn, làm dấy lên nghi vấn về màn comeback lớn nhất V-Pop thời gian tới.

Tối 14/5, ngôi sao người Mỹ Jason Derulo bất ngờ đăng tải hình ảnh một chiếc mặt nạ gỗ bí ẩn trên trang cá nhân như lời hồi đáp cho loạt “hint” gây xôn xao suốt nhiều ngày qua. Điều khiến netizen lập tức liên tưởng đến Sơn Tùng M-TP chính là thiết kế chiếc mặt nạ này trùng khớp với hình ảnh mà nam ca sĩ Việt từng sử dụng trong chuỗi động thái “đánh tiếng” cho màn trở lại thời gian gần đây.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều hơn cả là bài đăng của Jason Derulo đã bất ngờ “bay màu” chỉ sau khoảng một giờ xuất hiện. Nhiều người cho rằng, nam nghệ sĩ người Mỹ có thể đã vô tình "lộ hint" quá sớm so với kế hoạch truyền thông cho ca khúc. Trong khi đó, một số lại nghi ngờ đây chỉ là sự trùng hợp hoặc một nhầm lẫn ngoài ý muốn.

thiet-ke-chua-co-ten-7.png
Chiếc mặt nạ quen thuộc cho thấy có khả năng đây là tín hiệu cho dự án kết hợp giữa Sơn Tùng M-TP và Jason Derulo.
thiet-ke-chua-co-ten-8.png
Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ hai nghệ sĩ nhưng động thái kể trên cũng đủ khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Trước đó, giọng ca gốc Thái Bình liên tục đăng tải những ký tự bí ẩn gồm “C”, “M”, “W” trên mạng xã hội. Dù chưa tiết lộ bất kỳ thông tin cụ thể nào nhưng loạt chi tiết này đã khiến người hâm mộ tin rằng nam ca sĩ đang chuẩn bị cho một sản phẩm âm nhạc hoàn toàn mới, thậm chí có khả năng mang màu sắc quốc tế.

oherdff6f31-il3unguxwj2-6ybnybrlvv3.jpg

Về phía Jason Derulo, nam nghệ sĩ sinh năm 1989 là một trong những ngôi sao quốc tế đình đám của làng nhạc Mỹ, hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Anh ghi dấu ấn toàn cầu qua loạt bản hit nổi tiếng như Whatcha Say, Talk Dirty, Savage Love… cùng phong cách âm nhạc sôi động, bắt tai và khả năng tạo xu hướng mạnh mẽ. Không chỉ thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc, Jason Derulo còn là một trong những nghệ sĩ sở hữu sức ảnh hưởng hàng đầu trên TikTok với lượng người theo dõi khổng lồ cùng hàng tỷ lượt xem trên nền tảng này.

jason-derulo-1-convert-io-1749-2933-3993-1749615319.jpg
Nếu dự đoán của netizen là sự thật, Jason Derulo sẽ là một khách mời "nặng ký" trong vũ trụ âm nhạc M-TP.
banner.jpg
Lan Anh
#Sơn Tùng M-TP #Jason Derulo #dự án âm nhạc #mặt nạ bí ẩn #truyền thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục