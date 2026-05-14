"Bước Chân Vào Đời" có đoạn kết lãng xẹt chưa từng thấy, thà không xem còn hơn

HHTO - "Bước Chân Vào Đời" đã thành công trong việc làm khán giả ức chế từ đầu đến cuối phim, thậm chí cảnh kết còn khiến nhiều người bực không chịu nổi.

Khán giả từng nghĩ Bước Chân Vào Đời là phim chữa lành mà đâu có ngờ kịch bản liên tục gây ức chế. Từ tính cách nhân vật bất ổn đến câu chuyện, tình tiết cũ kỹ như thời 20 năm trước. Và những ai cố xem đến tập cuối cùng đều thất vọng vì cái kết không thể lãng xẹt hơn.

Lâm luôn có mặt kịp thời lúc Thương gặp rắc rối.

Suốt thời gian qua, chàng giám đốc giàu có đẹp trai tên Lâm luôn là người hùng của Thương. Bất kỳ khi nào Thương gặp rắc rối, Lâm đều có mặt kịp thời để giải cứu cô. Từ chuyện lo liệu tiền bạc để em gái Thương tránh bị kiện đến giúp Thương thoát khỏi kẻ xấu đeo bám. Lâm cũng nhiều lần thả thính Thương và khán giả đinh ninh cuối phim hai người sẽ thành đôi.

Lâm liên tục thả thính Thương.

Ở cảnh cuối cùng, Lâm đã thẳng thắn hỏi Thương "Bước chân vào đời không có đúng hay sai. Trong tình yêu cũng vậy. Giờ muốn bước tiếp hay dừng lại?" như một lời tỏ tình. Chẳng ngờ Thương vẫn còn nhớ đến Quân khi tâm sự "Rất khó để quên đi một người đã cho mình cảm giác yêu thương và trân trọng. Thật khó để quên!". Và điều không ai nghĩ tới đã xảy ra, Quân xuất hiện đột ngột khiến Thương xúc động, mắt rưng rưng nhìn Quân. Còn Lâm đành làm “bóng đèn” mỉm cười dịu dàng nhìn cặp đôi.

Nhưng Quân đã trở về bất ngờ.

Đoạn cuối tưởng chừng nhẹ nhàng ngọt ngào kiểu “người yêu nhau sẽ trở về với nhau” nhưng lại khiến khán giả bức xúc tột độ. Bởi Quân đã rời bỏ Thương khi cô gặp nhiều khó khăn, để Lâm đứng ra lo liệu giúp đỡ rồi đến khi mọi việc yên ổn. Quân lại bất ngờ trở về theo kiểu “như chưa hề có cuộc chia ly”. Còn Lâm sau khi hết lòng theo đuổi Thương lại nhận về cái kết đắng lòng, làm người đứng sau lặng lẽ nhìn Thương cùng Quân tái hợp.