Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Thiều Bảo Trâm cùng COOLKID mở bữa tiệc đêm hè ma mị trong “Thỏ Săn Mồi”

Như Lê

HHTO - "Đây không phải câu chuyện ai thắng ai trong tình yêu, mà là việc mình không đánh mất bản thân trong một mối quan hệ." -Thiều Bảo Trâm chia sẻ về thông điệp ẩn giấu trong MV "Thỏ Săn Mồi".

Thỏ Săn Mồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trid Minh, mang màu sắc Pop R&B hiện đại với giai điệu bắt tai và không gian âm nhạc giàu cảm xúc. Ca khúc trở thành chất liệu để Thiều Bảo Trâm phô diễn chất giọng cuốn hút cùng hình ảnh trưởng thành, cuốn hút hơn trong lần trở lại này. Đây cũng là sản phẩm mở màn cho mini album thứ hai dự kiến ra mắt trong năm 2026 của nữ ca sĩ.

Tên gọi Thỏ Săn Mồi thể hiện sự đối lập thú vị khi hình ảnh “thỏ” vốn mong manh, hiền lành lại trở thành người chủ động trong cuộc chơi tình cảm. Ca khúc xoay quanh cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật trong một buổi tiệc, nơi cả hai nhanh chóng bị thu hút bởi nhau.

thieu-bao-tram-tho-san-moi-4.jpg

Từ những màn “thả thính” ban đầu, câu chuyện dần trở thành cuộc đấu tâm lý đầy cuốn hút giữa sự chủ động và thử thách. Nhân vật nữ giữ thế kiểm soát, quan sát và đặt ra những “bài test” cho đối phương, trong khi nhân vật nam kiên trì theo đuổi và chứng minh sự chân thành của mình.

Sự xuất hiện của COOLKID đã phá vỡ sự tĩnh lặng ban đầu và đẩy nhịp độ MV lên cao trào. COOLKID là rapper trẻ từng được chú ý khi kết hợp cùng RHYDER trong bản hit Chịu Cách Mình Nói Thua, đồng thời tạo hiệu ứng viral với ca khúc E Là Đôn Chề. Nam rapper cũng từng tham gia Rap Việt mùa 4 và thuộc tổ đội DG House.

thieu-bao-tram-tho-san-moi-coolkid-5.jpg
thieu-bao-tram-tho-san-moi-12.jpg

“Tôi muốn dùng hình ảnh này để nói về việc làm chủ cảm xúc của chính mình. Khi trưởng thành hơn, mình sẽ biết chậm lại, quan sát kỹ hơn và hiểu rõ giá trị bản thân thay vì bị cuốn theo cảm xúc hay sự chú ý từ người khác.

Với tôi, đây không phải câu chuyện ai thắng ai trong tình yêu, mà là việc mình không đánh mất bản thân trong một mối quan hệ. Tôi nghĩ phụ nữ hiện đại cũng vậy, mình có thể dịu dàng nhưng vẫn rất chủ động và mạnh mẽ trong cách yêu cũng như cách bảo vệ cảm xúc của mình” - Thiều Bảo Trâm chia sẻ.

thieu-bao-tram-tho-san-moi-5.jpg

Sau màu sắc nhẹ nhàng, đượm buồn của Không Lời từng đạt nhiều thành tích trên các bảng xếp hạng nhạc số năm 2025, Thiều Bảo Trâm cho biết cô muốn mang đến năng lượng đối lập hơn với Thỏ Săn Mồi. Nữ ca sĩ kỳ vọng ca khúc sẽ mang lại cảm giác sôi động như một “bữa tiệc đêm mùa hè” nhưng vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc trong âm nhạc của mình.​

thieu-bao-tram-tho-san-moi-9.jpg

Với MV Thỏ Săn Mồi, Thiều Bảo Trâm tiếp tục mở rộng thế giới hình ảnh của ca khúc thông qua concept “Rabbit Hole”. MV được xây dựng như hành trình chuyển biến của nhân vật chính, từ vẻ đẹp nữ tính, mềm mại trong không gian hoàng hôn dịu mắt đến hình ảnh sắc sảo, bản lĩnh và đầy quyền lực ở phần sau.

banner-t5.jpg
Như Lê
#Thiều Bảo Trâm #Thỏ Săn Mồi #mini album #MV #nhạc dance #ca sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục