Thiều Bảo Trâm cùng COOLKID mở bữa tiệc đêm hè ma mị trong “Thỏ Săn Mồi”

HHTO - "Đây không phải câu chuyện ai thắng ai trong tình yêu, mà là việc mình không đánh mất bản thân trong một mối quan hệ." -Thiều Bảo Trâm chia sẻ về thông điệp ẩn giấu trong MV "Thỏ Săn Mồi".

Thỏ Săn Mồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trid Minh, mang màu sắc Pop R&B hiện đại với giai điệu bắt tai và không gian âm nhạc giàu cảm xúc. Ca khúc trở thành chất liệu để Thiều Bảo Trâm phô diễn chất giọng cuốn hút cùng hình ảnh trưởng thành, cuốn hút hơn trong lần trở lại này. Đây cũng là sản phẩm mở màn cho mini album thứ hai dự kiến ra mắt trong năm 2026 của nữ ca sĩ.

Tên gọi Thỏ Săn Mồi thể hiện sự đối lập thú vị khi hình ảnh “thỏ” vốn mong manh, hiền lành lại trở thành người chủ động trong cuộc chơi tình cảm. Ca khúc xoay quanh cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật trong một buổi tiệc, nơi cả hai nhanh chóng bị thu hút bởi nhau.

Từ những màn “thả thính” ban đầu, câu chuyện dần trở thành cuộc đấu tâm lý đầy cuốn hút giữa sự chủ động và thử thách. Nhân vật nữ giữ thế kiểm soát, quan sát và đặt ra những “bài test” cho đối phương, trong khi nhân vật nam kiên trì theo đuổi và chứng minh sự chân thành của mình.

Sự xuất hiện của COOLKID đã phá vỡ sự tĩnh lặng ban đầu và đẩy nhịp độ MV lên cao trào. COOLKID là rapper trẻ từng được chú ý khi kết hợp cùng RHYDER trong bản hit Chịu Cách Mình Nói Thua, đồng thời tạo hiệu ứng viral với ca khúc E Là Đôn Chề. Nam rapper cũng từng tham gia Rap Việt mùa 4 và thuộc tổ đội DG House.

“Tôi muốn dùng hình ảnh này để nói về việc làm chủ cảm xúc của chính mình. Khi trưởng thành hơn, mình sẽ biết chậm lại, quan sát kỹ hơn và hiểu rõ giá trị bản thân thay vì bị cuốn theo cảm xúc hay sự chú ý từ người khác.

Với tôi, đây không phải câu chuyện ai thắng ai trong tình yêu, mà là việc mình không đánh mất bản thân trong một mối quan hệ. Tôi nghĩ phụ nữ hiện đại cũng vậy, mình có thể dịu dàng nhưng vẫn rất chủ động và mạnh mẽ trong cách yêu cũng như cách bảo vệ cảm xúc của mình” - Thiều Bảo Trâm chia sẻ.

Sau màu sắc nhẹ nhàng, đượm buồn của Không Lời từng đạt nhiều thành tích trên các bảng xếp hạng nhạc số năm 2025, Thiều Bảo Trâm cho biết cô muốn mang đến năng lượng đối lập hơn với Thỏ Săn Mồi. Nữ ca sĩ kỳ vọng ca khúc sẽ mang lại cảm giác sôi động như một “bữa tiệc đêm mùa hè” nhưng vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc trong âm nhạc của mình.​

Với MV Thỏ Săn Mồi, Thiều Bảo Trâm tiếp tục mở rộng thế giới hình ảnh của ca khúc thông qua concept “Rabbit Hole”. MV được xây dựng như hành trình chuyển biến của nhân vật chính, từ vẻ đẹp nữ tính, mềm mại trong không gian hoàng hôn dịu mắt đến hình ảnh sắc sảo, bản lĩnh và đầy quyền lực ở phần sau.

