Phim giờ vàng VTV bắt trend “đời không rực rỡ” mà khán giả chỉ thấy “chuông xe đạp”

HHTO - Nghe ba nhân vật của Bước Chân Vào Đời nói chuyện với nhau mà khán giả kêu trời vì quá thiếu thực tế, thậm chí còn tạo cảm giác “chuông xe đạp”.

Bước Chân Vào Đời đã chiếu đến những tập cuối, mọi mâu thuẫn rắc rối đang được biên kịch giải quyết siêu nhanh chóng cho kịp thời hạn. Nhân vật Trang sau vô số biến cố bị lừa gạt tình cảm, mất việc, phải đền khoản tiền lớn… thì đã thay đổi, trưởng thành hơn.

Trang đã trưởng thành hơn sau hàng loạt biến cố

Cô không còn nông nổi muốn thành đạt thật nhanh, cũng chẳng còn mâu thuẫn gây gổ với chị gái mà chuyên tâm đi làm thêm, tập trung học hành để tốt nghiệp Đại học. Trong lễ tốt nghiệp, Trang cùng hai người bạn đã xí xóa bất hòa trước kia, vui vẻ nói chuyện.

Trang vui vẻ trong lễ tốt nghiệp

Trang khẳng định sau tốt nghiệp là hành trình mới, các cô gái sẽ phải tự kiếm tiền nuôi thân. Một cô bạn nối lời: "Dù có như nào, dù có ra sao thì phải cùng nhau rực rỡ nhé", người còn lại động viên "Dù mình không rực rỡ thì mình pastel, mình neutral, không việc gì phải lo”.

Đoạn thoại bắt trend “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao” khiến cho khán giả lắc đầu vì quá gượng gạo, thiếu thực tế, khuôn sáo. Cư dân mạng còn nhận xét đoạn thoại này mang lại cảm giác “chuông xe đạp”, cờ-ring (cringe - ám chỉ những hành động, lời nói quá lố gây ngượng ngùng xấu hổ).

Hai cô bạn từng ghét Trang cực mạnh nhưng bây giờ lại dễ dàng thân thiết

Chưa kể suốt từ đầu phim đến giờ, hai cô bạn cùng lớp luôn ghét bỏ Trang ra mặt, tìm mọi cách để chơi xấu và khiến cho Trang thất bại, điêu đứng. Ấy thế mà đến cuối phim, tự dưng cả 3 lại nói nói cười cười như bạn bè thân thiết đã lâu. Nhiều netizen chỉ ra tình huống này quá thiếu thực tế, mâu thuẫn tích tụ suốt mấy chục phim không hiểu vì lý do nào lại bay biến như chưa từng tồn tại.