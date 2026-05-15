Miu Lê xin lỗi khán giả, công ty chịu trách nhiệm xử lý các dự án còn dang dở

HHTO - Công ty quản lý của ca sĩ Miu Lê cho biết nữ ca sĩ không bị khởi tố, sẽ chấp hành biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 1 năm theo quy định của pháp luật sau vụ việc liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà, Hải Phòng.

Tối 14/5, trên fanpage chính thức của công ty KIM Entertainment - công ty quản lý của nghệ sĩ Miu Lê - đã cập nhật kết luận điều tra từ cơ quan chức năng sau hơn 4 ngày phối hợp làm việc.

"Căn cứ theo tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14/5/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn), đối với trường hợp của công dân Lê Ánh Nhật (nghệ sĩ Miu Lê), cơ quan chức năng xác định cô là đối tượng thụ hưởng. Do đó, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và Miu Lê không bị khởi tố. Tuy nhiên, theo đúng quy định của pháp luật, Miu Lê sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời nghiêm túc chấp hành biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 01 năm." - đại diện công ty thông tin.

Khuya 14/5, sau khi nhận kết quả điều tra từ cơ quan chức năng, công ty quản lý của Miu Lê đã ra thông báo gửi đến khán giả, xác nhận Miu Lê không bị khởi tố﻿. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và sẽ xử lý theo quy định nếu có thêm căn cứ.

Về phía Miu Lê, cô bày tỏ sự xấu hổ và ân hận về những việc làm vừa qua đã gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành tấm gương không tốt, đặc biệt là đối với giới trẻ. Phía công ty và nghệ sĩ cùng nhận thức sâu sắc về tính chất nghiêm trọng của sự việc: Việc liên quan đến sử dụng chất cấm là một sai lầm rất lớn, đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ và gây ra những tác động vô cùng tiêu cực.

Đại diện công ty nhấn mạnh: "Đây là một bài học vô cùng đắt giá và là sự cảnh tỉnh nghiêm khắc nhất đối với cá nhân Miu Lê cũng như trong công tác quản lý nghệ sĩ của công ty chúng tôi. Một lần nữa, KIM Entertainment và Miu Lê xin thành tâm nhận lỗi".

Đồng thời, phía công ty thay mặt Miu Lê gửi lời xin lỗi đến khán giả, các đơn vị nhãn hàng, đối tác. Về hướng giải quyết các công việc, dự án đang còn dang dở của nghệ sĩ Miu Lê, phía công ty cho biết sẽ đại diện và thay mặt Miu Lê đứng ra trực tiếp xử lý, giải quyết toàn bộ các vấn đề, hợp đồng, công việc còn tồn đọng nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho các bên liên quan.

