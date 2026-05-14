Miu Lê không bị khởi tố trong vụ án sử dụng chất cấm, công an tiếp tục điều tra

HHTO - Riêng đối với ca sĩ Miu Lê, Vũ Khương An và Trần Minh Trang, cơ quan điều tra cho biết bước đầu xác định đây là những người “được thụ hưởng”, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và sẽ xử lý theo quy định nếu có thêm căn cứ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, Công an đặc khu Cát Hải tiến hành kiểm tra cơ sở lưu trú TiTi Beach tại bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm này gồm Trần Đức Phong (SN 1991, trú TP Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng - đồng thời là chủ cơ sở lưu trú), Vũ Thái Nam (SN 2002, trú tỉnh Bắc Ninh), Trần Minh Trang (SN 1996, trú TP Hà Nội), Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú TP.HCM) và Vũ Khương An (SN 1995, trú TP.HCM).

Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan Công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả 6 người đều dương tính với nhiều chất ma túy.

Điều tra ban đầu xác định, cơ sở lưu trú TiTi Beach do Đoàn Thị Thúy An quản lý, sử dụng và khai thác kinh doanh. Từ ngày 7/5, An mời bạn bè gồm Lê Ánh Nhật, Vũ Khương An và vợ chồng Trần Đức Phong - Trần Minh Trang đến chơi tại đây. Sau đó, Trần Đức Phong rủ thêm Vũ Thái Nam đi cùng, đồng thời chuẩn bị ma túy tổng hợp dạng “nước vui” và Ketamine để cả nhóm sử dụng.

Ca sĩ Miu Lê (Lê Ánh Nhật) được xác định dương tính với ma túy. (Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí)

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 14/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đoàn Thị Thúy An bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn theo quy định.

Hiện vụ án đang được Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ.