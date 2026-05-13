Xe máy treo ngược trên cột đèn giao thông sau vụ va chạm khó tin ở Canada

HHTO - Một vụ va chạm giữa ô tô và xe máy ở Canada đã tạo ra cảnh tượng “không tưởng”: Chiếc xe máy bị văng cao đến mức treo ngược trên cột đèn giao thông. Nhiều người nhìn hình ảnh mà còn tưởng là ảnh AI.

Tóm tắt nhanh: · Một vụ va chạm giữa ô tô BMW và xe máy ở Canada khiến xe máy mắc ngược trên cột đèn giao thông, chứng tỏ lực va chạm rất lớn. · Người đi xe máy bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. · Cảnh sát cho rằng tốc độ có thể là một yếu tố quan trọng trong vụ tai nạn.

Hình ảnh sau một vụ tai nạn giao thông mới đây ở Canada khiến nhiều người tưởng là cảnh trong phim hành động hoặc ảnh AI, nhưng hóa ra là thật.

Đây là video:

Nguồn: KENS 5.

Qua hình ảnh và theo các trang tin địa phương, một chiếc ô tô BMW series 3 đã va chạm với một chiếc xe máy, được cho là xe Suzuki GSX-R1000, khiến xe máy bị văng lên cao gần 6 mét, móc luôn vào cột đèn giao thông ở giao lộ.

Theo trang NBC 6 News, vụ việc xảy ra ở British Columbia (Canada). Tài xế xe BMW không bị thương sau vụ tai nạn, còn người đi xe máy thì bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát cho rằng tốc độ là một yếu tố quan trọng trong vụ tai nạn này, nhưng chưa biết là ô tô hay xe máy có thể đã đi vượt tốc độ cho phép.

Chiếc xe máy bị "treo" trên cột đèn giao thông sau va chạm. Ảnh: Shane MacKichan.

Khung cảnh lạ lùng đã khiến nhiều người dân tập trung lại xem. Một người tên là William Chan nói: “Tôi thấy cái ô tô bị va chạm nằm giữa đường, tôi nhìn quanh mà chẳng thấy cái xe nào khác. Đến khi tôi ngẩng lên mới thấy cái xe máy, như trong phim vậy”, theo trang CBC.

Theo trang Road and Track - một tạp chí nổi tiếng về xe, thì chiếc xe máy nói trên nặng khoảng 205 kg, cứ cho là người đi xe nặng khoảng 70 kg, vậy chứng tỏ cú va chạm đã mạnh đến mức hất văng được hơn 270 kg lên cao 6 mét.

Đội cứu hộ ngăn đường để đưa chiếc xe máy bị treo trên cột đèn giao thông xuống. Ảnh: Sohrab Sandhu/ CBC.

Vụ tai nạn này là một lời nhắc rằng tốc độ khi tham gia giao thông là điều rất quan trọng, bất kỳ ai cũng cần lưu ý để kiểm soát. Vì nếu va chạm, tốc độ kết hợp với sức nặng của những chiếc xe có thể gây ra hậu quả rất khó lường.