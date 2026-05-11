Vụ việc người đàn ông quăng chó vào shipper: Có bị xem là dùng “hung khí”?

HHTO - Việc người đàn ông ở TP.HCM bị cho là quăng chú chó vào anh shipper và dùng tay “tương tác” anh này đang khiến nhiều người đặt câu hỏi: Chú chó có được xem là “hung khí” hay không, và người đàn ông có vi phạm cả quy định về đối xử nhân đạo với vật nuôi không?

Tóm tắt nhanh: · Một người đàn ông ở TP.HCM đã quăng chú chó vào anh shipper khi tranh cãi. · Người có hành vi cố ý gây thương tích có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ. · Chú chó không được xem là “hung khí nguy hiểm” theo cách hiểu pháp lý thông thường. · Tuy vậy, việc dùng bất kỳ vật gì để tấn công người khác vẫn bị xem xét dựa trên hậu quả thực tế. · Hành vi đối xử thô bạo với vật nuôi có thể bị xử phạt nếu bị xác định là ngược đãi.

Công an TP.HCM cho biết, Công an phường Rạch Dừa đang xác minh, làm rõ vụ một shipper bị khách hàng hành hung.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khi anh shipper tên C. đến giao hàng cho ông Nguyễn Duy Tấn ở phường Rạch Dừa. Do cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt, ông Tấn yêu cầu mở hộp để kiểm tra và sử dụng. Anh C. cho biết mình không có thẩm quyền xử lý hàng hoàn và hướng dẫn khách liên hệ bên bán hoặc thực hiện việc đổi trả.

Khi anh C. quay xe đi thì ông Tấn bất ngờ đánh vào mặt anh khiến anh bị chảy máu mũi. Ngoài ra, trong video được ghi lại, ông Tấn còn quăng chú chó đang bế vào anh C. Chính chi tiết chú chó bị dùng để ném vào người khác này khiến nhiều cư dân mạng chú ý và tranh luận. Một số người cho rằng ông Tấn đã dùng chú chó làm “vũ khí” để hành hung người khác.

Vậy ông Tấn có thể bị xử lý thế nào?

Với người có hành động cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác thì tuỳ theo tính chất, mức độ mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử phạt hành chính (trong một số trường hợp bị xử phạt hành chính, mức phạt là 5 - 8 triệu đồng).

Một số người đặt câu hỏi rằng liệu việc quăng chó vào người khác có được xem là sử dụng “vũ khí” hay không. Theo Tạp chí Tòa án Nhân dân Điện tử, nhìn chung, các vật đặc định, không thể tự di chuyển nếu không có sự tác động của con người và khi được con người sử dụng theo ý chí của mình gây ra thương tích thì được xác định đó là hung khí nguy hiểm.

Xét như vậy thì chú chó khó được xem là “vũ khí” hay “hung khí nguy hiểm” theo cách hiểu thông thường. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn sẽ xem xét toàn bộ hành vi và hậu quả thực tế khi xử lý vụ việc, vì hậu quả thương tích thực tế thường là căn cứ quan trọng để xác định trách nhiệm pháp lý.

Cơ quan Công an đã làm việc với ông Tấn. Ảnh: TPO.

Ngoài ra, hành vi quăng hoặc đối xử thô bạo với vật nuôi cũng có thể bị xem xét dưới góc độ ngược đãi động vật. Theo Điều 29, Nghị định số 14/2021/NĐ-CP (Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi), nếu hành vi bị xác định là đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đối với vật nuôi thì người thực hiện có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Hiện tại, Công an phường Rạch Dừa đang làm việc với các cá nhân liên quan để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Cơ quan công an nhấn mạnh, các hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn đều bị xử lý nghiêm.