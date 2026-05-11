Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

"Siêu El Nino" có thể sắp xảy ra là gì, ảnh hưởng thế nào đến mùa Hè 2026?

Thục Hân

HHTO - Nhiều cơ quan khí tượng lớn cho rằng, có sự thay đổi đáng kể đang diễn ra ở vùng Thái Bình Dương cho thấy El Nino đang hình thành. Không những vậy, năm nay còn có thể xuất hiện "siêu El Nino". Hiện tượng này là gì và tác động thế nào đến thời tiết mùa Hè 2026 ở Việt Nam?

Tóm tắt nhanh:

· “Siêu El Nino” là giai đoạn El Nino rất mạnh, khi nhiệt độ bề mặt nước biển ở vùng theo dõi tăng khoảng hơn 2oC.

· Một số mô hình khí hậu cho thấy trong năm 2026, có thể có "siêu El Nino".

· Nếu El Nino mạnh xảy ra, Việt Nam có thể nóng hơn, khô hơn và đối mặt nguy cơ hạn hán cao hơn.

· El Nino cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của bão (chi tiết bên dưới).

El Nino đang nhanh chóng hình thành và có khả năng ảnh hưởng lớn đến thời tiết trên toàn thế giới, theo CBS News.

Theo Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (MetOffice), các dự báo hiện tại cho thấy El Nino năm nay có thể là một trong những lần mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử - mà nhiều nhà khí tượng học gọi là "siêu El Nino".

Vậy "siêu El Nino" là gì?

Theo trang India Today, cứ vài năm một lần, vùng biển trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương lại ấm hơn mức trung bình. Sự ấm lên này làm gián đoạn gió mậu dịch, là những cơn gió thổi qua vùng nhiệt đới và giữ cân bằng các hình thái thời tiết toàn cầu. Khi những cơn gió này suy yếu, nhiệt độ tăng cao trên khắp Thái Bình Dương và các hệ thống thời tiết trên toàn thế giới thay đổi theo: Một số khu vực bị ngập lụt; một số nơi khác bị khô hạn; và nhiệt độ tăng cao.

Nhiệt độ mặt nước biển tăng cao trong hiện tượng siêu El Nino
Hình minh họa đơn giản về luồng nước ấm (vùng màu đỏ, hồng) ở Thái Bình Dương khi có "siêu El Nino". Ảnh: CBS Boston.

Nhiệt độ đại dương chỉ cần tăng 0,5oC so với mức trung bình lịch sử thì đã gọi là El Nino rồi. Còn "siêu El Nino" là một phiên bản cực đoan hơn nhiều, trong đó nhiệt độ (ở vùng nước đại dương được theo dõi) tăng hơn 2oC. Nhiều người cho rằng 2oC nghe không có vẻ "siêu". Nhưng thực tế, nó là sự khác biệt giữa mức "nhẹ" và mức "nguy hiểm". Chỉ có rất ít lần El Nino đạt đến mức mạnh như vậy, lần gần nhất là năm 2015. Mỗi lần như vậy, hạn hán, lụt lội, cháy rừng… lại xảy ra ở nhiều châu lục.

"Siêu El Nino" ảnh hưởng thế nào đến thời tiết?

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã nhận định rằng hiện tượng El Nino có thể phát triển ngay từ khoảng tháng 5 đến tháng 7/2026. Và theo MetOffice thì El Nino thường đạt đỉnh điểm vào cuối năm, với ảnh hưởng rõ nhất thường thể hiện từ tháng 11 đến tháng 2; và một khi El Nino mạnh phát triển trong điều kiện khí hậu toàn cầu đã ấm hơn, thì nhiệt độ trên khắp thế giới có thể bị đẩy lên mức đặc biệt cao.

du-bao-el-nino-2026.jpg
Một trong những ảnh hưởng của El Nino mạnh là nhiều nơi trên thế giới có thể có hạn hán, cháy rừng. Ảnh: Angelos Tzortzinis/ AFP/ Getty Images.

Cũng theo MetOffice, nếu El Nino phát triển mạnh, một số nơi ở Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, có thể trở nên khô hơn và ấm/ nóng hơn mức trung bình; lượng mưa giảm, từ đó có thể làm tăng nguy cơ hạn hán và xảy ra cháy rừng. Ở Việt Nam, nếu El Nino mạnh xảy ra thì nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn, số ngày nắng nóng nhiều hơn và và nắng nóng cũng gay gắt hơn.

El Nino cũng ảnh hưởng đến hoạt động của bão. Ở Đại Tây Dương, El Nino có xu hướng làm giảm khả năng phát triển của bão. Còn ở một số vùng tại Thái Bình Dương thường lại có điều kiện thuận lợi (nước biển ấm hơn) để bão phát triển mạnh. Sự tương phản này cho thấy El Nino không chỉ đơn giản có nghĩa là "thời tiết khắc nghiệt hơn ở khắp thế giới", mà là sự thay đổi về địa điểm xảy ra và mức độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Thời tiết nắng nóng tại Đông Nam Á trong giai đoạn El Nino mạnh
Một người dân ở Philippines đi trên ao cá bị khô cạn hoàn toàn trong một năm có El Nino. Ảnh: Philstar.

Tất nhiên, không thể chỉ dựa vào dự báo về "siêu El Nino" để đưa ra những nhận định chắc chắn về mùa Hè hay mùa bão 2026 ở Việt Nam. Nhưng những dự báo xu hướng như vậy cho thấy mùa Hè 2026 có thể rất nóng, thời tiết có thể sẽ diễn biến rất phức tạp, khó dự báo xa; vì vậy, theo dõi và chủ động phòng chống thiên tai là việc của bất kỳ nước nào trên thế giới.

ft1481.jpg
Thục Hân
#siêu El Nino #El Nino 2026 #thời tiết 2026 #El Nino ảnh hưởng Việt Nam #thời tiết Việt Nam #nắng nóng 2026 #hạn hán do El Nino #El Nino là gì

Xem thêm

Cùng chuyên mục