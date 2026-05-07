Vụ xích đu vách đá ở Trung Quốc: Vì sao nạn nhân cảnh báo mà nhân viên vẫn thả?

Thục Hân

HHTO - Trong vụ tai nạn trò chơi xích đu vách đá mới xảy ra ở Trung Quốc, nạn nhân đã kêu rằng dây chưa được thắt chặt, nhưng nhân viên vẫn cười và thả dây cáp. Kết quả là nạn nhân rơi, sau đó thiệt mạng. Vì sao nạn nhân kêu như vậy mà nhân viên không kiểm tra dây?

Tóm tắt nhanh:

· Trong vụ tai nạn xích đu vách đá ở Trung Quốc, nạn nhân đã nói dây chưa chặt.

· Nhân viên vẫn vận hành hệ thống dây cáp, và nạn nhân bị rơi xuống.

· “Thiên kiến bình thường” có thể khiến con người đánh giá thấp tín hiệu nguy hiểm.

· Với trò chơi mạo hiểm, người tham gia nên chủ động kiểm tra và yêu cầu kiểm tra phương tiện, dụng cụ.

Trong khi chơi trò đu dây vách đá (có khi cũng được gọi là xích đu thác nước) tại một công viên giải trí ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), một cô gái 16 tuổi, họ Liu, đã bị rơi, rồi thiệt mạng trên đường đến bệnh viện, theo trang Global Times. Sau đó, công viên phải đóng cửa để chấn chỉnh, kiểm tra, và các cuộc điều tra đối với các tổ chức và cá nhân liên quan đang được tiến hành theo pháp luật.

Theo truyền thông địa phương, bao gồm báo Shangyou News ngày 5/5, vụ việc xảy ra ở Công viên mạo hiểm Maliuyan. Trong trò chơi mà cô gái này tham gia, cô được “treo người” trên dây cáp ở khu vực thác nước cao 168 mét. Không may là hệ thống dây an toàn gặp sự cố (một số nguồn tin viết là dây cáp dường như bị tuột hoặc đứt, tuy nhiên chưa có công bố chính thức), khiến cô gái rơi xuống.

Đây là video:

(Video dưới đây có thể khiến một số người thấy không thoải mái; độc giả lưu ý cân nhắc trước khi xem).

Nguồn: CNA.

Điều khiến nhiều người xem thấy khó hiểu là khi trò chơi sắp bắt đầu, cô gái đã kêu lên rằng dây chưa được thắt chặt. Tuy nhiên, nhiều người ở đó chỉ cười (trong video có thể nghe thấy âm thanh này) và hệ thống cáp vẫn được vận hành.

Tại sao lại như vậy?

Đây có lẽ là một minh chứng của “thiên kiến bình thường” - mô tả việc con người thường có xu hướng đánh giá thấp khả năng xảy ra thảm họa hoặc điều nguy hiểm và tin rằng cuộc sống sẽ tiếp tục như bình thường, ngay cả khi đối mặt với những mối đe dọa hoặc khủng hoảng nghiêm trọng, theo bài viết trên trang của ĐH Yale (Mỹ).

Đặc biệt, nếu trước đó quy trình vẫn vận hành trơn tru thì não bộ của con người càng có xu hướng mặc định rằng mọi thứ vẫn bình thường. Trong môi trường trò chơi mạo hiểm, đôi khi nhân viên đánh giá thấp tầm quan trọng của lời cảnh báo của khách, vì cho rằng máy móc, hệ thống vẫn bình thường, chỉ là khách lo lắng nên tưởng tượng ra các mối nguy mà thôi.

Trò chơi đu dây vách đá đang thu hút nhiều người chơi ở Trung Quốc.
Thời điểm trước khi tai nạn xảy ra. Ảnh: Beijing Daily.

Hiện tại, chính quyền thành phố đã lập tổ điều tra. Bước đầu, vụ tai nạn được cho là do sự cẩu thả của doanh nghiệp.

Với các trò chơi cảm giác mạnh, các chuyên gia khuyên người tham gia nên tìm hiểu rõ về trò chơi và các rủi ro đi kèm; chủ động kiểm tra các phương tiện, dụng cụ nếu có thể; yêu cầu kiểm tra lại nếu cảm thấy dây đai, khóa hoặc thiết bị có điều gì bất thường, kể cả khi việc đó cần nhiều thời gian. Bởi vì với những trò chơi mạo hiểm này, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng.

