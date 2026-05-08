Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt trong ngày mai, mưa to lại có thể xảy ra lúc nào?

HHTO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo ngày mai Hà Nội còn mát hơn, nhiều người sẽ thấy hơi lạnh. Mưa to vẫn có thể xảy ra, cụ thể vào lúc nào?

Tóm tắt nhanh: · Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng khiến Hà Nội ngày 9/5 còn mát hơn. · Hà Nội vẫn có khả năng xuất hiện mưa to, dông trong đêm 8/5 đến sáng 9/5. · Các mô hình dự báo chưa hoàn toàn thống nhất về cường độ mưa.

Không khí lạnh đã về và gây mưa dông ở nhiều nơi tại miền Bắc. Ở Hà Nội, tính từ 7h tối qua đến sáng nay, 8/5, một số khu vực đã có mưa to đến rất to, theo ứng dụng Vrain.

Mưa và không khí lạnh khiến trời mát hẳn, không còn cảm giác oi nóng của chiều và tối qua. Nhiệt độ cảm nhận vào buổi chiều nay chỉ khoảng 29oC, là rất mát ở thời điểm đầu tháng 5.

Gió mùa Đông Bắc vẫn tiếp tục về và Hà Nội chưa dứt hẳn mưa. Vì vậy, trong ngày mai, dự báo nhiệt độ Hà Nội còn giảm vài độ C, nhiệt độ cảm nhận cả ngày có thể chỉ ở mức 24 - 25oC. Với những người dễ bị lạnh, nếu hôm nay đã thấy se lạnh rồi thì ngày mai có thể còn thấy hơi lạnh hơn, nếu ra ngoài sớm nên có áo dài tay hoặc áo khoác nhẹ.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 9/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mưa vẫn xảy ra rải rác, gián đoạn, chủ yếu là mưa nhỏ. Nhưng theo một số mô hình lớn hiện tại, như ICON của Đức và ECMWF của châu Âu, thì trong khoảng đêm nay đến sáng mai, Hà Nội vẫn có thể có mưa to, dông.

Tuy nhiên, có mô hình khác lại cho thấy Hà Nội chỉ mưa nhỏ và ít trong khoảng thời gian trên.

Việc các mô hình chưa thống nhất như vậy cho thấy khả năng lớn là trong đêm 8/5 đến sáng 9/5, Hà Nội vẫn sẽ mưa, nhưng cường độ mưa thì chưa chắc chắn (dự báo mức độ mưa vốn vẫn là rất khó). Vì vậy, người dân lưu ý nếu ra ngoài nên mang đồ che mưa; nếu thấy có dông, gió mạnh, trời tối sầm đột ngột thì nên nhanh chóng tìm chỗ trú.

Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 9/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội vẫn có thể có mưa rải rác, bất chợt đến khoảng ngày 11 - 12/5.