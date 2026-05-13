Chuyện của gym thủ: Vì sao nhiều người trẻ chọn sống khắt khe để "độ 6 múi"?

HHTO - Cardio sáng sớm, ăn kiêng lặp lại và ngủ chập chờn vì cutting - ngày càng nhiều người trẻ chấp nhận lịch sinh hoạt khắt khe của fitness chuyên nghiệp. Với Đặng Gia Minh (sinh viên Đại học Sư phạm TP.HCM), điều hấp dẫn nhất lại không nằm ở tấm huy chương.

6 giờ sáng, khi nhiều sinh viên vẫn còn tranh thủ ngủ thêm trước giờ học, Minh đã có mặt ở phòng gym để hoàn thành buổi cardio đầu tiên trong ngày. Giai đoạn cutting (siết cân) trước giải đấu khiến cơ thể luôn trong trạng thái thiếu năng lượng nhẹ, nhưng lịch sinh hoạt ấy đã lặp lại suốt nhiều tháng qua: 45 phút cardio, 45 phút tập bụng, sau đó trở về nhà ăn khoai lang, ức gà và lòng trắng trứng trước khi lên giảng đường.

Đặng Gia Minh, sinh năm 2006, sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Đại học Sư Phạm TP.HCM.

Buổi chiều, nam sinh 2K6 tiếp tục tập nhóm cơ chính khoảng hai tiếng rồi thêm 30 phút cardio. Phần thời gian còn lại được dùng để học, nghỉ ngơi và tự chuẩn bị các bữa ăn trong ngày. Nhìn lịch sinh hoạt gần như xoay quanh chuyện tập luyện, không ít người đặt câu hỏi vì sao một bạn trẻ vẫn đang đi học lại chọn theo đuổi một chế độ sống khắt khe như vậy?

"Log-out" thế giới ảo để thay đổi thật

Ít ai nghĩ vài năm trước, Minh từng là một cậu bạn dành phần lớn thời gian cho game và mạng xã hội. Minh nhớ lại bản thân khi đó khá gầy, ít vận động và không quá tự tin trong giao tiếp. Mùa Hè năm lớp 11, sau khoảng thời gian thường xuyên xem các nội dung về thể hình trên mạng, cậu bắt đầu tìm hiểu chuyện tập luyện chỉ với suy nghĩ đơn giản: nếu muốn thay đổi điều gì đó, ít nhất phải thử bắt tay vào làm.

"Lúc đầu mình chỉ muốn cải thiện ngoại hình thôi. Nhưng tập lâu dần thì mình thích cảm giác nhìn thấy bản thân thay đổi thật ngoài đời hơn", chàng sinh viên Đại học Sư phạm chia sẻ.

Từ những buổi tập đầu tiên, cậu dần bỏ thói quen chỉ ở nhà chơi game, bắt đầu chú ý hơn đến sinh hoạt cá nhân và cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người. Với Minh, fitness không chỉ mang lại thay đổi về hình thể mà còn tạo ra cảm giác kiểm soát được nhịp sống của chính mình.

Sau khoảng thời gian trải nghiệm, nam sinh 2K6 quyết định thử sức với thi đấu fitness chuyên nghiệp. Theo cậu, điều thú vị của việc bước lên sân khấu không nằm ở chuyện trở thành ai đó nổi bật, mà là được nhìn thấy phiên bản bản thân đã nghiêm túc theo đuổi suốt nhiều tháng.

Phía sau chữ "kỷ luật" là những ngày ăn ngủ theo calo

Phần khó nhất trong quá trình chuẩn bị lại không nằm ở phòng tập, mà đến từ những thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày. Giai đoạn siết mỡ khiến thực đơn gần như cố định với các món đơn giản như khoai lang, ức gà, lòng trắng trứng. Để tiết kiệm chi phí, Minh tự đi chợ và chế biến thức ăn thay vì phụ thuộc quá nhiều vào thực phẩm bổ sung. "Thể hình không hẳn quá tốn kém như nhiều người nghĩ nếu biết chọn nguồn thực phẩm phù hợp", cậu chia sẻ.

Dù vậy, cutting vẫn là khoảng thời gian khá áp lực. Việc duy trì cường độ tập luyện trong lúc cơ thể thiếu hụt calo khiến Minh nhiều lần rơi vào trạng thái mệt mỏi, ngủ không sâu giấc. Những ngày được cheat meal vì thế giống như khoảng nghỉ ngắn để cơ thể "xả hơi" trước khi quay lại chế độ ăn siết chặt.

Khác với hình dung hào nhoáng thường xuất hiện trên mạng xã hội, fitness chuyên nghiệp với Minh chủ yếu là việc chấp nhận lặp lại những điều khá nhàm chán trong thời gian dài. Cậu cũng không cảm thấy quá tiếc nuối khi bỏ lỡ những buổi tụ tập ăn uống cùng bạn bè, bởi mục tiêu đã được xác định từ trước. Gia đình ban đầu từng lo chuyện ăn uống khắt khe có thể ảnh hưởng sức khỏe và việc học, nhưng sau khi hiểu đây là phương pháp tập luyện tự nhiên, mọi người vẫn ủng hộ lựa chọn của cậu.

Khi fitness trở thành một kiểu "bảng vàng" mới

Điều khiến Minh bất ngờ nhất sau khi đăng tải các nội dung tập luyện lên mạng xã hội lại là phản hồi từ cộng đồng. Không ít người nhắn tin kể rằng họ bắt đầu đi tập sau khi xem video của cậu, hoặc có thêm động lực thay đổi ngoại hình vì nhìn thấy sự tiến bộ của một người từng khá giống mình.

"Có nhiều bạn nhắn kiểu: "Vì coi ông mà tôi mới đi tập", Đọc những tin nhắn như vậy mình thấy vui, đồng thời cũng có trách nhiệm hơn với những gì mình chia sẻ", Minh nói.

Minh cho biết, sau khi tập luyện nghiêm túc, cậu cũng bắt đầu chú ý hơn đến chuyện chăm sóc ngoại hình. Ngoài việc giữ hình thể gọn gàng, nam sinh 2K6 duy trì vài bước skincare cơ bản như dùng sữa rửa mặt hay kem dưỡng ẩm. Theo cậu, đây là thói quen khá bình thường trong môi trường gym hiện tại.

Những tin nhắn "góp lửa" kỷ luật của chàng sinh viên Ngôn ngữ Trung.

Cậu cũng bật cười khi nhắc đến chuyện "con trai tập gym thường được các bạn nam khác ngắm nhiều hơn". Theo Minh, điều này khá đúng trong thực tế vì những người cùng tập luyện thường dễ nhận ra công sức phía sau một hình thể được rèn luyện kỹ lưỡng.

Trước thềm giải đấu đầu tiên, mục tiêu lớn nhất của Minh không phải một tấm huy chương cụ thể. Điều cậu chờ đợi hơn cả là được nhìn thấy phiên bản bản thân mà vài năm trước từng nghĩ rất xa vời - từ một cậu bạn gần như chỉ quanh quẩn với game và mạng xã hội đến người có thể duy trì một lịch sinh hoạt nhiều kỷ luật trong suốt nhiều tháng.