Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nữ thạc sĩ ĐH Thanh Hoa ngỡ ngàng khi bị xếp vào nhóm trí tuệ trung bình thấp

Tôn Huy (dịch)

HHTO - Đang khởi nghiệp dự án AI và sở hữu tấm bằng danh giá từ Đại học Thanh Hoa, một nữ thạc sĩ 33 tuổi người Trung Quốc ngỡ ngàng vì nhận được kết quả thuộc nhóm "trung bình thấp" sau khi làm bài kiểm tra trí tuệ lâm sàng.

Mới đây, một nữ thạc sĩ Đại học Thanh Hoa chia sẻ bản thân chỉ đạt 25 điểm khi thực hiện trắc nghiệm suy luận Raven (Raven Test). Theo thang đo, phân vị 25 thuộc nhóm trí tuệ trung bình thấp, nằm ở ranh giới giữa việc có thể và không thể tự lo liệu.

ducm-1.jpg
Bài trắc nghiệm đạt điểm 25 của nữ thạc sĩ. - Ảnh: Weibo.

Bài kiểm tra được thực hiện vào tháng đầu tiên cô nhập học thạc sĩ năm 2022. Do gặp triệu chứng chóng mặt không rõ nguyên nhân bệnh lý, cô được chuyển sang khoa Tâm thần để tầm soát. Kết quả bài kiểm tra khiến chính cô bất ngờ vì bản thân vốn xuất thân từ ban Tự nhiên, được đánh giá có tư duy logic tốt và hiện đang điều hành dự án khởi nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Sau khi thực hiện thêm các bước sàng lọc chuyên sâu, cô phát hiện mình mắc hội chứng tăng động giảm chú ý (ADHD) kết hợp rối loạn phổ tự kỷ (ASD) ở tuổi 33. Dù nhận điểm số trắc nghiệm không cao, thực tế cô cho biết mình chưa từng gặp khó khăn trong học tập hay công việc kinh doanh.

th-2.jpg
Một số ví dụ bài kiểm tra IQ. - Ảnh: Internet.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen Trung Quốc đưa ra nhiều góc nhìn về tính ứng dụng của các bài kiểm tra trí tuệ. Dưới phần bình luận, phần lớn ý kiến cho rằng kết quả thang đo tâm lý chỉ mang tính tham khảo tại một thời điểm, không dùng để chẩn đoán toàn diện. Một số người nhận định khả năng hành động và logic thực tế mới là yếu tố tạo nên thành công, thay vì điểm số bài kiểm tra. Nhiều người cũng chia sẻ trải nghiệm từng nhận điểm thấp bất thường khi thực hiện trắc nghiệm Raven ở quá khứ, nhưng kết quả đo lại sau đó vẫn hiển thị mức bình thường.

ft1481.jpg
Tôn Huy (dịch)
#Khởi nghiệp AI và trí tuệ nhân tạo #Kết quả kiểm tra IQ và ý nghĩa #Chẩn đoán tâm thần và hội chứng ADHD ASD #Ảnh hưởng của điểm số IQ đến thành công #Ý kiến cộng đồng về đánh giá trí tuệ

Xem thêm

Cùng chuyên mục