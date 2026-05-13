Đẩy chú khỉ đang ăn quýt, du khách Trung Quốc bị cấm đến núi trong 3 năm

HHTO - Một nam du khách ở Trung Quốc đã bị cấm vào khu thắng cảnh Núi Nga Mi (tỉnh Tứ Xuyên) trong 3 năm vì có hành vi đẩy một chú khỉ đang ăn quýt, mà chú khỉ này lại là động vật được bảo vệ cấp quốc gia. Hành vi của du khách khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng bất bình.

Tóm tắt nhanh: · Một du khách tại núi Nga Mi (Trung Quốc) đã bị cấm quay lại nơi này trong 3 năm vì hành vi đẩy một chú khỉ. · Sự việc đang gây phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc. · Chú khỉ bị đẩy thuộc nhóm động vật được bảo vệ cấp quốc gia ở Trung Quốc. · Du khách đến các khu du lịch, thắng cảnh đều cần giữ khoảng cách và không tương tác với động vật hoang dã.

Đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông đẩy chú khỉ đang khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức giận dữ. Mà trước đó, chú khỉ chẳng làm gì anh ta cả.

Nguồn: CNA.

Trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội ở Trung Quốc, một chú khỉ đang ngồi trên lan can gỗ bên đường tại khu thắng cảnh núi Nga Mi và ăn quả quýt thì một người đàn ông lao đến gần và dùng cả hai tay để đẩy, khiến chú khỉ suýt rơi khỏi lan can. Còn người đàn ông thì vừa chạy đi vừa cười.

Đoạn video này khiến netizen rất phẫn nộ, nhiều người nói hành vi của người kia là không thể chấp nhận và coi thường mạng sống của động vật. Họ nói họ “đứng về phía chú khỉ” và đề nghị cơ quan chức năng phạt nặng người có hành vi sai trái.

Ngay sau đó, ban quản lý khu thắng cảnh đã xác nhận sự việc, đồng thời nói rõ rằng vị trí xảy ra sự việc không phải là vách đá nguy hiểm như một số trang mạng viết. Tuy nhiên, ban quản lý đã xác định được danh tính du khách có hành vi trên. Khi bị cảnh sát cùng các cơ quan liên quan điều tra, người này đã nhận lỗi và xin lỗi.

Các cơ quan chức năng nói, hành vi của du khách đã vi phạm các quy định liên quan tới bảo vệ động vật hoang dã, và vì vậy, anh ta bị đưa vào danh sách đen, bị cấm tới khu thắng cảnh núi Nga Mi trong 3 năm.

Chú khỉ cũng rất tức giận khi bất ngờ bị đẩy. Ảnh: CNA.

Theo trang Xinhua, “nạn nhân” trong sự việc là một chú khỉ Tây Tạng, là loài được bảo vệ cấp quốc gia ở Trung Quốc. Theo luật sư Guo Gang ở Tứ Xuyên, nếu hành vi đẩy của du khách đó khiến chú khỉ thiệt mạng thì du khách có thể bị phạt nặng, thậm chí trong một số trường hợp có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ở các khu thắng cảnh có động vật hoang dã, du khách thường bị cấm trêu chọc, chạm vào, đuổi theo, đe dọa, tấn công động vật, cấm cho động vật ăn. Ngoài ra, cần giữ khoảng cách an toàn với động vật hoang dã và không khiêu khích chúng.