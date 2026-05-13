Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đẩy chú khỉ đang ăn quýt, du khách Trung Quốc bị cấm đến núi trong 3 năm

Thục Hân

HHTO - Một nam du khách ở Trung Quốc đã bị cấm vào khu thắng cảnh Núi Nga Mi (tỉnh Tứ Xuyên) trong 3 năm vì có hành vi đẩy một chú khỉ đang ăn quýt, mà chú khỉ này lại là động vật được bảo vệ cấp quốc gia. Hành vi của du khách khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng bất bình.

Tóm tắt nhanh:

· Một du khách tại núi Nga Mi (Trung Quốc) đã bị cấm quay lại nơi này trong 3 năm vì hành vi đẩy một chú khỉ.

· Sự việc đang gây phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc.

· Chú khỉ bị đẩy thuộc nhóm động vật được bảo vệ cấp quốc gia ở Trung Quốc.

· Du khách đến các khu du lịch, thắng cảnh đều cần giữ khoảng cách và không tương tác với động vật hoang dã.

Đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông đẩy chú khỉ đang khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức giận dữ. Mà trước đó, chú khỉ chẳng làm gì anh ta cả.

Đây là video:

Nguồn: CNA.

Trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội ở Trung Quốc, một chú khỉ đang ngồi trên lan can gỗ bên đường tại khu thắng cảnh núi Nga Mi và ăn quả quýt thì một người đàn ông lao đến gần và dùng cả hai tay để đẩy, khiến chú khỉ suýt rơi khỏi lan can. Còn người đàn ông thì vừa chạy đi vừa cười.

Đoạn video này khiến netizen rất phẫn nộ, nhiều người nói hành vi của người kia là không thể chấp nhận và coi thường mạng sống của động vật. Họ nói họ “đứng về phía chú khỉ” và đề nghị cơ quan chức năng phạt nặng người có hành vi sai trái.

Ngay sau đó, ban quản lý khu thắng cảnh đã xác nhận sự việc, đồng thời nói rõ rằng vị trí xảy ra sự việc không phải là vách đá nguy hiểm như một số trang mạng viết. Tuy nhiên, ban quản lý đã xác định được danh tính du khách có hành vi trên. Khi bị cảnh sát cùng các cơ quan liên quan điều tra, người này đã nhận lỗi và xin lỗi.

Các cơ quan chức năng nói, hành vi của du khách đã vi phạm các quy định liên quan tới bảo vệ động vật hoang dã, và vì vậy, anh ta bị đưa vào danh sách đen, bị cấm tới khu thắng cảnh núi Nga Mi trong 3 năm.

Du khách đẩy chú khỉ đang ăn quýt tại núi Nga Mi gây phẫn nộ
Chú khỉ cũng rất tức giận khi bất ngờ bị đẩy. Ảnh: CNA.

Theo trang Xinhua, “nạn nhân” trong sự việc là một chú khỉ Tây Tạng, là loài được bảo vệ cấp quốc gia ở Trung Quốc. Theo luật sư Guo Gang ở Tứ Xuyên, nếu hành vi đẩy của du khách đó khiến chú khỉ thiệt mạng thì du khách có thể bị phạt nặng, thậm chí trong một số trường hợp có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ở các khu thắng cảnh có động vật hoang dã, du khách thường bị cấm trêu chọc, chạm vào, đuổi theo, đe dọa, tấn công động vật, cấm cho động vật ăn. Ngoài ra, cần giữ khoảng cách an toàn với động vật hoang dã và không khiêu khích chúng.

ft1481.jpg
Thục Hân
#núi Nga Mi #du khách Trung Quốc #du lịch Trung Quốc #khỉ Tây Tạng #khỉ đuôi dài Tây Tạng #động vật hoang dã

Xem thêm

Cùng chuyên mục