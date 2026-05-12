Miu Lê dương tính cùng lúc 3 loại chất cấm, tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát hành vi

HHTO - Thông tin ca sĩ Miu Lê được cho là dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA đang gây xôn xao dư luận. Đây đều là những loại ma túy tổng hợp phổ biến trong môi trường bar, club, tiệc đêm hay lễ hội âm nhạc. Việc dương tính cùng lúc với 3 loại chất cấm càng gia tăng mức độ nguy hiểm đối với cơ thể con người.

Miu Lê bị bắt quả tang sử dụng ma tuý cùng nhóm bạn

Khoảng 12h30 ngày 10/5, từ tin báo của người dân, công an kiểm tra khu vực bãi tắm ở thôn 2 Cát Bà, đưa 6 người nghi sử dụng ma túy về trụ sở.

Nhóm này gồm: Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê, 35 tuổi, trú TP.HCM), Vũ Khương An (31 tuổi, trú TP HCM, hai quốc tịch Việt Nam và Canada), Trần Minh Trang (30 tuổi, trú Hà Nội), Vũ Tài Nam (24 tuổi, Bắc Ninh) cùng Trần Đức Phong (35 tuổi, trú Hà Nội) và Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú Cát Bà, hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ).

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy 6 người dương tính với ma túy. Trong đó, Phong, Nam, An và ca sĩ Miu Lê dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA.

Khám xét hai phòng ở bãi biển, công an thu: Hai túi nylon chứa chất bột màu trắng, một đĩa nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng, một thìa kim loại có bám dính chất bột màu trắng, ống hút được cuộn bằng tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng bám dính chất bột màu trắng, thẻ nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng, ống nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng... Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Methamphetamine - thường được gọi là “ma túy đá”, là chất kích thích cực mạnh tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương.

Nguy cơ rối loạn tâm thần, mất kiểm soát hành vi

Methamphetamine, Ketamine và MDMA đều là các chất có khả năng tác động trực tiếp lên não bộ và hệ thần kinh. Sau khi sử dụng, người dùng có thể rơi vào trạng thái hưng phấn mạnh, mất kiểm soát cảm xúc, kích động, hoang tưởng hoặc xuất hiện ảo giác.

Trong nhiều trường hợp, người sử dụng ma túy tổng hợp có thể trở nên hung hãn, hành động thiếu kiểm soát hoặc không còn nhận thức rõ hành vi của mình. Các bác sĩ cũng cảnh báo việc lạm dụng nhóm chất này kéo dài có thể dẫn đến rối loạn tâm thần, suy giảm trí nhớ và tổn thương não bộ.

Ca sĩ Miu Lê tại cơ quan công an.

Tăng nguy cơ sốc ma túy và tử vong

Điều nguy hiểm nhất là các chất ma túy tổng hợp có thể tương tác với nhau, làm tăng độc tính lên tim mạch, thần kinh và hệ hô hấp. Người sử dụng có nguy cơ gặp các tình trạng như: sốc ma túy, rối loạn nhịp tim, tăng thân nhiệt nguy hiểm, suy hô hấp hoặc ngưng tim đột ngột. Đặc biệt trong môi trường tiệc tùng, nhảy múa cường độ cao, cơ thể rất dễ rơi vào trạng thái mất nước, kiệt sức và suy đa cơ quan.

Nhiều trường hợp tử vong liên quan ma túy tổng hợp được ghi nhận do cơ thể bị kích thích quá mức trong thời gian dài.

Hiện nay nhiều loại “thuốc lắc”, “nước vui” hoặc ma túy dạng tinh thể bị pha trộn nhiều hoạt chất khác nhau. Người sử dụng đôi khi nghĩ mình chỉ dùng một loại nhưng xét nghiệm lại cho kết quả dương tính với nhiều chất cấm. Đây cũng là lý do các vụ việc liên quan ma túy tổng hợp luôn được cơ quan chức năng đặc biệt chú ý và xử lý nghiêm.