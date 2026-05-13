Hà Nội bắt đầu nắng nóng: Ngày nào nóng nhất, nhiệt độ lên tới bao nhiêu?

Thục Hân

HHTO - Hôm nay ở Thủ đô Hà Nội bắt đầu có nắng nóng. Trong đợt này, hôm nào được dự báo là ngày nóng nhất và nhiệt độ cảm nhận sẽ lên đến mức nào?

Tóm tắt nhanh:

· Hà Nội bắt đầu đợt nắng nóng từ 13/5.

· Ngày 14/5 dự báo là ngày nóng nhất, nhiệt độ cảm nhận có thể lên mức 42 - 43°C vào trưa, chiều.

· Đợt nắng nóng có thể kéo dài đến khoảng 16/5.

Sau vài ngày “nắng nhưng chưa đến ngưỡng nắng nóng” vừa rồi thì ở Hà Nội, nắng nóng thực sự bắt đầu từ hôm nay, 13/5. Nắng nóng là khi nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên (thực đo).

Chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên đến mức 40 - 42oC, trời rất nóng. Nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn nhiệt độ thực đo khá nhiều như vậy do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như gió, ẩm, khu vực có nhiều nhà cao tầng…

Theo phần lớn các mô hình hiện tại thì ngày mai, 14/5, sẽ là ngày nóng nhất ở Hà Nội trong đợt nắng nóng này, với nhiệt độ thực đo cao nhất vào buổi chiều có thể lên tới 37 - 38oC. Nếu diễn biến đúng như vậy thì Hà Nội sẽ có ngày nắng nóng gay gắt (là khi nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày từ 37oC trở lên). Và nhiệt độ cảm nhận vào trưa, chiều mai dự báo sẽ là 42 - 43oC.

Nhiệt độ cảm nhận tại Hà Nội có thể vượt 40 độ C vào buổi trưa
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 13/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mức nhiệt độ như trên, cộng với việc nóng càng kéo dài thì cơ thể con người càng dễ mệt, và cả việc ban ngày mai trời rất khô, khiến nhiều người thực sự sẽ thấy rất mệt, dễ bị mất nước, kiệt sức, đau đầu. Vì vậy, người dân nếu ra ngoài nên có đồ che chắn nắng; nếu có thể thì tránh ở ngoài trời lâu trong những giờ nắng gắt (11 - 14h); uống nhiều nước suốt cả ngày.

Sau ngày mai thì nắng nóng ở Hà Nội vẫn chưa chấm dứt mà có thể chỉ giảm nhẹ. Dự báo đợt nắng nóng này kéo dài đến khoảng ngày 16/5.

