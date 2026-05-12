Hà Nội có thể bắt đầu nắng nóng gay gắt từ ngày mai, bao giờ mới có mưa?

HHTO - Nắng nóng diện rộng sắp xảy ra ở miền Bắc. Ở Hà Nội, nắng nóng có thể bắt đầu từ ngày mai. Dự báo khi nào trời lại mưa?

Tóm tắt nhanh: · Hà Nội có thể bắt đầu đợt nắng nóng từ ngày 13/5. · Nhiệt độ cảm nhận vào buổi chiều dự báo lên tới 40 - 42oC. · Mưa có thể quay trở lại Hà Nội từ khoảng đêm 16/5 đến rạng sáng 17/5.

Người dân Hà Nội đã có thể cảm nhận rất rõ cái nóng của mùa Hè dù đợt nắng nóng còn chưa bắt đầu. Đó là vì mặc dù nhiệt độ thực đo có thể chưa đến 35oC (ngưỡng nắng nóng), nhưng nhiệt độ cảm nhận đã khá cao, như chiều nay, 12/5, là 37 - 39oC.

Ngày mai, 13/5, dự báo nhiệt độ cảm nhận ở cùng thời điểm sẽ lên đến 40 - 42oC, trời khá khô nên dễ gây cảm giác nóng rát da và rất dễ mệt.

Những ngày sau đó, mức độ nóng ở Hà Nội sẽ tương tự hoặc tăng chút nữa. Và đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 16/5.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 12/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Một đợt nắng nóng dài khoảng 4 ngày không phải là ít, trời lại khá khô vào buổi trưa và chiều khiến cơ thể càng dễ mất nước nhanh, dễ dẫn đến đau đầu, chóng mặt, kiệt sức. Vì vậy, người dân nên tránh ra ngoài vào những giờ nắng gắt (11 - 16h) nếu có thể, còn nếu ra ngoài nên có đồ che chắn nắng và nên uống nhiều nước trong ngày.

Trong những ngày có nắng nóng, ở Hà Nội vẫn có thể có mưa, dông vào buổi chiều tối - đây là điều thường thấy vào thời điểm đầu mùa Hè, tuy nhiên các mô hình dự báo hiện tại cho thấy khả năng mưa dông là thấp. Dù sao, người dân nếu ở ngoài mà thấy có mưa dông, gió mạnh thì nên trú ở nơi chắc chắn ngay.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 13/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Từ khoảng đêm 16/5 đến rạng sáng 17/5, mưa có thể xuất hiện trở lại tại Hà Nội. Tuy nhiên, hiện tại vẫn là sớm để có thể dự báo cụ thể là mưa ở mức độ nào và kéo dài hay không.