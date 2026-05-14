U17 Việt Nam viết nên kỳ tích châu Á: Hiên ngang vào World Cup với ngôi đầu bảng

HHTO - Bóng đá trẻ Việt Nam vừa tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử khi U17 Việt Nam chính thức giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026 sau chiến thắng trước U17 UAE ở lượt trận cuối vòng bảng giải U17 châu Á 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland còn khiến người hâm mộ vỡ òa khi khép lại vòng bảng với vị trí số 1 bảng C, vượt lên trên cả U17 Hàn Quốc ở bảng đấu được đánh giá là “tử thần” của giải năm nay.

Từ cú sốc sau 16 giây đến màn lội ngược dòng không tưởng

Trận đấu với U17 UAE diễn ra vào 0h 14/5 (theo giờ VIệt Nam) khởi đầu theo cách không ai mong muốn. Ngay ở giây thứ 16, U17 Việt Nam đã phải nhận bàn thua chóng vánh - pha lập công nhanh nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, thay vì sụp đổ, các cầu thủ trẻ Việt Nam lại cho thấy bản lĩnh đáng kinh ngạc. Đội bóng của HLV Cristiano Roland bình tĩnh tổ chức lại thế trận, duy trì sự kỷ luật trong lối chơi và từng bước tạo ra màn ngược dòng đầy cảm xúc để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Trang chủ Asian Football Confederation đánh giá rất cao tinh thần thi đấu của đại diện Việt Nam. AFC nhận định U17 Việt Nam đã thể hiện “sự trưởng thành vượt bậc về tâm lý”, không hề hoảng loạn sau bàn thua sớm mà càng chơi càng bản lĩnh để tạo nên màn comeback giàu cảm xúc.

Ngôi đầu bảng lịch sử và tấm vé World Cup đầu tiên

Chiến thắng trước UAE càng trở nên ngọt ngào hơn khi ở trận đấu cùng giờ, U17 Hàn Quốc bất ngờ bị U17 Yemen cầm hòa 0-0. Kết quả này giúp U17 Việt Nam chính thức vươn lên dẫn đầu bảng C với màn trình diễn đầy thuyết phục.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup. Thành tích lọt top 8 đội mạnh nhất châu Á được xem như cột mốc đặc biệt của bóng đá trẻ nước nhà trong nhiều năm trở lại đây.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam hiện cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á còn góp mặt tại vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026 và giành vé tới ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh.

Dấu ấn đặc biệt của HLV Cristiano Roland

Hành trình của U17 Việt Nam tại giải năm nay mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Cristiano Roland. Nhà cầm quân người Brazil xây dựng cho đội bóng lối chơi giàu kỷ luật, phòng ngự chắc chắn nhưng vẫn cực kỳ sắc bén trong những tình huống phản công.

Quan trọng hơn cả là tinh thần không bỏ cuộc mà U17 Việt Nam thể hiện xuyên suốt giải đấu. Từ thế bị dẫn bàn chỉ sau vài giây bóng lăn cho tới áp lực ở bảng đấu có sự góp mặt của Hàn Quốc và UAE, các cầu thủ trẻ vẫn đứng vững để tạo nên kỳ tích.

Việc xếp trên cả Hàn Quốc ở vòng bảng cho thấy sự tiến bộ đáng kể của bóng đá trẻ Việt Nam cũng như quá trình chuẩn bị bài bản của toàn đội trước giải đấu.

Chờ màn tái đấu duyên nợ với U17 Australia

Theo lịch thi đấu, đối thủ tiếp theo của U17 Việt Nam tại tứ kết sẽ là U17 Australia trong trận đấu diễn ra lúc 0h ngày 17/5.

Đây được xem là thử thách không quá xa lạ với thầy trò HLV Cristiano Roland. Trước đó, U17 Việt Nam từng đánh bại chính U17 Australia với tỷ số 2-1 ở bán kết giải U17 Đông Nam Á, vì vậy người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một chiến thắng tiếp theo.

8 đội lọt vào tứ kết U17 châu Á 2026.

Ngoài trận đấu của U17 Việt Nam, vòng tứ kết U17 châu Á 2026 còn chứng kiến nhiều cặp đấu đáng chú ý như U17 Nhật Bản gặp U17 Tajikistan, chủ nhà U17 Saudi Arabia đối đầu U17 Trung Quốc và màn so tài căng thẳng giữa U17 Uzbekistan với U17 Hàn Quốc.

Từ cú sốc chỉ sau 16 giây bóng lăn đến tấm vé World Cup lịch sử, U17 Việt Nam đang viết nên câu chuyện truyền cảm hứng đặc biệt cho bóng đá trẻ châu Á. Và lúc này, hành trình của những “Chiến binh Sao vàng” chắc chắn vẫn chưa muốn dừng lại.