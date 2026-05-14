Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Học sinh, sinh viên tại Hà Nội sắp tới có thể được miễn phí vé xe buýt, metro

Linh Lê

HHTO - Học sinh, sinh viên tại Hà Nội có thể sắp được miễn phí hoàn toàn vé xe buýt và metro nếu dự thảo Nghị quyết mới về chuyển đổi giao thông xanh của UBND TP Hà Nội được thông qua.

Theo dự thảo đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến, thành phố đề xuất miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn như xe buýt, metro cho nhiều nhóm đối tượng, trong đó có học sinh, sinh viên. Đây được xem là một trong những chính sách đáng chú ý nhằm khuyến khích người trẻ sử dụng phương tiện công cộng, giảm phụ thuộc vào xe cá nhân và góp phần giảm ô nhiễm môi trường.

Không chỉ học sinh, sinh viên, các nhóm như người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo và công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn cũng nằm trong diện được miễn vé.

images-2cae99c722739fd7811264aa240390092d775629d1f4c03c2e8bf2975760751af038574e692cc9614c786825046df3825d4c738162db0feb778d72dd4c63ea2e-image001-1681892949938.jpg
(Ảnh minh hoạ từ Internet)

Đáng chú ý, Hà Nội còn dự kiến miễn phí vé xe buýt và metro cho toàn bộ hành khách trong các dịp lễ, Tết hoặc những sự kiện đặc biệt của đất nước và thành phố. Nếu được áp dụng, đây sẽ là lần hiếm hoi giao thông công cộng tại Hà Nội được mở rộng ưu đãi ở quy mô lớn như vậy.

Nhiều năm qua, học sinh, sinh viên vẫn là nhóm sử dụng xe buýt đông đảo tại Hà Nội nhờ mức chi phí thấp hơn so với các phương tiện cá nhân hoặc xe công nghệ. Việc miễn phí hoàn toàn vé xe buýt, metro được kỳ vọng không chỉ giúp giảm áp lực chi tiêu mà còn hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng cho giới trẻ ngay từ sớm.

Bên cạnh chính sách miễn vé, dự thảo cũng đưa ra hàng loạt hỗ trợ nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện xanh. Trong đó, cá nhân chuyển đổi xe máy sang sử dụng năng lượng sạch sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí cấp đăng ký và biển số; hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 100%.

Thành phố cũng đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hành khách chuyển đổi taxi, xe buýt sang phương tiện xanh, đồng thời miễn phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố tối đa 5 năm đối với các đơn vị cung cấp phương tiện phục vụ giao thông công cộng đô thị.

hht1481-coverfb.jpg
Linh Lê
#Hà Nội miễn phí vé xe buýt #sinh viên #giao thông xanh #UBND TP Hà Nội

Cùng chuyên mục