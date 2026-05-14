Học sinh, sinh viên tại Hà Nội sắp tới có thể được miễn phí vé xe buýt, metro

HHTO - Học sinh, sinh viên tại Hà Nội có thể sắp được miễn phí hoàn toàn vé xe buýt và metro nếu dự thảo Nghị quyết mới về chuyển đổi giao thông xanh của UBND TP Hà Nội được thông qua.

Theo dự thảo đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến, thành phố đề xuất miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn như xe buýt, metro cho nhiều nhóm đối tượng, trong đó có học sinh, sinh viên. Đây được xem là một trong những chính sách đáng chú ý nhằm khuyến khích người trẻ sử dụng phương tiện công cộng, giảm phụ thuộc vào xe cá nhân và góp phần giảm ô nhiễm môi trường.

Không chỉ học sinh, sinh viên, các nhóm như người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo và công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn cũng nằm trong diện được miễn vé.

Đáng chú ý, Hà Nội còn dự kiến miễn phí vé xe buýt và metro cho toàn bộ hành khách trong các dịp lễ, Tết hoặc những sự kiện đặc biệt của đất nước và thành phố. Nếu được áp dụng, đây sẽ là lần hiếm hoi giao thông công cộng tại Hà Nội được mở rộng ưu đãi ở quy mô lớn như vậy.

Nhiều năm qua, học sinh, sinh viên vẫn là nhóm sử dụng xe buýt đông đảo tại Hà Nội nhờ mức chi phí thấp hơn so với các phương tiện cá nhân hoặc xe công nghệ. Việc miễn phí hoàn toàn vé xe buýt, metro được kỳ vọng không chỉ giúp giảm áp lực chi tiêu mà còn hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng cho giới trẻ ngay từ sớm.

Bên cạnh chính sách miễn vé, dự thảo cũng đưa ra hàng loạt hỗ trợ nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện xanh. Trong đó, cá nhân chuyển đổi xe máy sang sử dụng năng lượng sạch sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí cấp đăng ký và biển số; hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 100%.

Thành phố cũng đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hành khách chuyển đổi taxi, xe buýt sang phương tiện xanh, đồng thời miễn phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố tối đa 5 năm đối với các đơn vị cung cấp phương tiện phục vụ giao thông công cộng đô thị.