Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Nhiều địa phương sôi nổi kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Ý Lê (Tổng hợp)

Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên, Lâm Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tuyên dương giáo viên Tổng phụ trách Đội, đội viên tiêu biểu và chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 12/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), tuyên dương giáo viên Tổng phụ trách Đội và đội viên tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026.

Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh qua 85 năm xây dựng và phát triển; đồng thời ghi nhận, biểu dương những cá nhân tiêu biểu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi toàn tỉnh.

a.jpg
Tuyên dương đội viên tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2026.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên đã tuyên dương 25 giáo viên Tổng phụ trách Đội và 60 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026. Đây là những cá nhân xuất sắc, đại diện cho hàng nghìn cán bộ phụ trách Đội, đội viên, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, công tác và tham gia các phong trào, hoạt động Đội.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Thiếu nhi Thái Nguyên - Tự hào truyền thống Đội - Cùng tiến bước lên Đoàn”. Cuộc thi được triển khai ở hai nhóm đối tượng gồm cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở. Mỗi nhóm tuổi có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

696391905-1311340217851260-2021274240510749704-n.jpg
Trao giải Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Thiếu nhi Thái Nguyên - Tự hào truyền thống Đội - Cùng tiến bước lên Đoàn”.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng và khơi dậy niềm tự hào trong thế hệ thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên.

Cũng trong dịp này, sáng 13/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026). Hội đồng Đội tỉnh đã tuyên dương 85 giáo viên Tổng phụ trách Đội và 85 đội viên tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026 nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

693142556-1311968134455135-5172729138846542626-n.jpg
Hội đồng Đội tỉnh tuyên dương 45 giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu năm học 2025 - 2026 của tỉnh Lâm Đồng.
696350717-1311968211121794-6259626969887953047-n.jpg
Hội đồng Đội tỉnh tuyên dương 85 đội viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2026.

Tại chương trình, Ban Tổ chức cũng trao 20 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng 5 phần việc măng non là trống Đội cho các Liên đội khu vực biên giới nhằm hỗ trợ, động viên thiếu nhi tiếp tục vươn lên trong học tập và rèn luyện.

696339809-1311968234455125-7344439564859301036-n.jpg
Ban Tổ chức trao tặng 5 phần trống Đội cho các Liên đội khu vực biên giới.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần tiếp nối truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội trong thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng.

hht1480-coverfb.jpg
Ý Lê (Tổng hợp)
Theo Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh﻿
#Đội TNTP Hồ Chí Minh #tuyên dương #thiếu nhi #Tổng phụ trách Đội #tiêu biểu

Xem thêm

Cùng chuyên mục