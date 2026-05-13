Nhiều địa phương sôi nổi kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên, Lâm Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tuyên dương giáo viên Tổng phụ trách Đội, đội viên tiêu biểu và chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 12/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), tuyên dương giáo viên Tổng phụ trách Đội và đội viên tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026.

Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh qua 85 năm xây dựng và phát triển; đồng thời ghi nhận, biểu dương những cá nhân tiêu biểu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi toàn tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên đã tuyên dương 25 giáo viên Tổng phụ trách Đội và 60 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026. Đây là những cá nhân xuất sắc, đại diện cho hàng nghìn cán bộ phụ trách Đội, đội viên, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, công tác và tham gia các phong trào, hoạt động Đội.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Thiếu nhi Thái Nguyên - Tự hào truyền thống Đội - Cùng tiến bước lên Đoàn”. Cuộc thi được triển khai ở hai nhóm đối tượng gồm cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở. Mỗi nhóm tuổi có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng và khơi dậy niềm tự hào trong thế hệ thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên.

Cũng trong dịp này, sáng 13/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026). Hội đồng Đội tỉnh đã tuyên dương 85 giáo viên Tổng phụ trách Đội và 85 đội viên tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026 nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng Đội tỉnh tuyên dương 45 giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu năm học 2025 - 2026 của tỉnh Lâm Đồng.

Hội đồng Đội tỉnh tuyên dương 85 đội viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2026.

Tại chương trình, Ban Tổ chức cũng trao 20 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng 5 phần việc măng non là trống Đội cho các Liên đội khu vực biên giới nhằm hỗ trợ, động viên thiếu nhi tiếp tục vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần tiếp nối truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội trong thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng.