Vì sao Baifern vẫn bị tẩy chay dù lên tiếng về "nút like" giữa đấu tố nhà Scott?

Thu Trang

HHTO - Chỉ từ một nút "thả tim" trên Instagram, nữ diễn viên Baifern Pimchanok bất ngờ bị kéo vào tâm điểm tranh cãi giữa ồn ào của hai anh em Psi Scott và Pi Scott. Dù đã trực tiếp lên tiếng giải thích lý do nhấn like, nữ diễn viên vẫn chưa thể khiến làn sóng chỉ trích hạ nhiệt.

Tóm tắt nhanh

- Baifern và các nghệ sĩ bị chỉ trích vì "nhấn like" bài phủ nhận của vợ chồng Pi Scott

- Phản hồi chính thức với truyền thông của Baifern.

- Lý do dân mạng không tha thứ, vẫn đòi tẩy chay, ảnh hưởng đến phim mới.

Những ngày qua, truyền thông Thái Lan gần như bị phủ sóng bởi ồn ào liên quan đến gia tộc quyền lực Thái Lan - Bhirombhakdi. Tâm điểm của vụ việc bắt nguồn từ khi người em Psi Scott công khai tố anh trai là Pi Sunit Scott có hành vi lạm dụng tình dục đối với anh trong suốt 12 năm. Thành viên trong gia đình biết chuyện nhưng không lên tiếng. Phía Pi Scott đăng bài phủ nhận, cho biết chỉ là trò đùa hồi nhỏ. Sau khi Psi đăng đoạn ghi âm bằng chứng, Pi Scott đã khóa tài khoản Instagram cá nhân.

Giữa thời điểm vụ việc của anh em Scott vẫn phủ sóng truyền thông Thái Lan, Baifern Pimchanok và những nghệ sĩ "nhấn tim" bài phủ nhận mà Mild đăng hộ chồng - Pi Scott. Họ đều bị dân mạng kêu gọi "tẩy chay". Baifern là bạn thân của Mild Lapassalan - vợ của Pi Scott.

Nguyên nhân Baifern Pimchanok và các nghệ sĩ bị "ném đá" vì dân mạng cho rằng họ ngầm ủng hộ hành vi "lạm dụng tình dục" thay vì thể hiện sự đồng cảm với nạn nhân. Trước làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng, nữ chính phim Thicha tái sinh đã trực tiếp lên tiếng tại một sự kiện ở Chonburi để làm rõ ồn ào.

Baifern tại một sự kiện của nhãn hàng tại Chonburi diễn ra vào ngày 14/5.

Trả lời báo chí, nữ diễn viên cho biết bản thân vừa trở về nước và hoàn toàn bất ngờ khi theo dõi toàn bộ diễn biến vụ việc. Baifern đã "gỡ like" và khẳng định cô không có mối quan hệ thân thiết với Pi Scott, chỉ từng gặp anh tại lễ cưới của Mild Lapassalan nên không hiểu rõ câu chuyện bên trong gia đình Scott.

Khi nhắc đến các đoạn ghi âm đang lan truyền trên mạng xã hội, nữ diễn viên thừa nhận cảm thấy đau lòng và thương cảm cho phía nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng bản thân không chấp nhận hành vi xâm hại dưới bất kỳ hình thức nào.

Lý giải về cú nhấn thích gây tranh cãi, Baifern cho biết hành động này chỉ đơn thuần xuất phát từ sự quan tâm dành cho Mild, người bạn thân thiết của mình trong giới giải trí. Theo nữ diễn viên, đó là cách cô gửi lời động viên tới bạn bè giữa áp lực dư luận, hoàn toàn không mang ý nghĩa ủng hộ hay bảo vệ những hành vi bị lên án.

Baifern cho biết cô không cổ xúy cho hành vi sai trái, đồng thời gửi lời động viên tới Mild và mong bạn mình đủ mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Dù đã trực tiếp giải thích, Baifern vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi làn sóng tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng trong những vụ việc nghiêm trọng liên quan đến cáo buộc lạm dụng tình dục, người nổi tiếng cần cẩn trọng hơn với từng tương tác trên mạng xã hội bởi chỉ một "nút like" cũng có thể bị hiểu thành sự ủng hộ ngầm và định hướng suy nghĩ của fan.

Baifern bị chỉ trích xin lỗi thiếu chân thành, bị cho là nói dối "không biết cho qua chuyện" khi khó có chuyện cô không biết gì về tính nghiêm trọng của sự việc trong khi truyền thông và mạng xã hội đang rùm beng.

Mặt khác, việc Baifern bị chú ý nhiều hơn phần nào đến từ vị thế của cô trong showbiz Thái khi sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Vì vậy, những tương tác trên mạng xã hội tưởng như rất nhỏ đôi khi tạo ra tranh cãi lớn và ảnh hưởng không ít đến hình ảnh của nữ diễn viên trong mắt công chúng.

Dự án mới của Baifern cũng bị liên lụy vì ồn ào ngoài màn ảnh.

Bên cạnh đó, ồn ào lần này xuất hiện không lâu sau khi bộ phim mới nhất của cô, Sát Thủ Yêu Dấu lên sóng. Điều này phần nào khiến sự chú ý dành cho dự án bị phân tán, khi nhiều cuộc thảo luận chuyển từ nội dung phim sang đời tư và động thái của Baifern.

