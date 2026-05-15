Phim Hoa ngữ toàn diễn viên vô danh vẫn có doanh thu dự đoán gấp 50 lần chi phí

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - "Thư Tình Gửi Bà Ngoại" chính là kỳ tích của phòng vé Trung Quốc dịp nghỉ lễ vừa qua, khi một phim của ê-kíp vô danh, ra rạp trong thầm lặng lại có doanh thu dự đoán gấp 50 lần chi phí.

Sau mùa phim lễ 1/5 tại Trung Quốc, Thư Tình Gửi Bà Ngoại đã trở thành hiện tượng lạ. Một phim có ê-kíp nghiệp dư, kinh phí vỏn vẹn 14 triệu tệ (khoảng 54 tỷ đồng) nhưng hiện giờ đã thu về 200 triệu tệ (tương đương 775 tỷ đồng). Với tình hình bán vé ngày càng khả quan, hiệu ứng truyền miệng đang rất tốt thì Thư Tình Gửi Bà Ngoại dự đoán có thể bán được 700 triệu tệ tiền vé (hơn 2.700 tỷ đồng), gấp 50 lần chi phí làm phim.

Bộ phim kinh phí thấp đang rất ăn khách tại Trung Quốc.

Điều khiến cho Thư Tình Gửi Bà Ngoại trở thành hiện tượng vì bộ phim này có xuất phát điểm quá mức bình thường. Đạo diễn phim đã tìm kiếm diễn viên thông qua video mà người dùng đăng trên nền tảng Douyin (tương tự như TikTok). Nữ chính Lý Tư Đồng đang là sinh viên khoa Tài chính, chưa từng đóng phim. Nữ phụ Ngô Thiếu Khanh thì là một hot Douyin hay quay clip cùng các cháu. Cả phim chẳng có ngôi sao nào, cũng chẳng có tiền để chạy truyền thông quảng bá, ngày đầu ra mắt thì số suất chiếu chỉ được 1.6% tổng số suất chiếu trên toàn quốc. Ấy thế mà Thư Tình Gửi Bà Ngoại càng chiếu càng ăn khách nhờ nội dung chạm vào trái tim.

Các diễn viên được chọn qua nền tảng Douyin.

Phim bắt đầu vào thời điểm hàng chục năm trước, Trịnh Mộc Sinh vì hoàn cảnh mà đi xa lập nghiệp, hàng tháng gửi thư và tiền về cho vợ con ở quê nhà. Nhưng chẳng ngờ Mộc Sinh bị tai nạn qua đời nơi đất khách quê người, để lại người vợ Thục Nhu một mình nuôi ba con khôn lớn.

Phim đầy ắp những chi tiết cảm động về tình người.

Thục Nhu không hề biết điều đau lòng ấy, bởi Nam Chi - cô gái mang ơn Mộc Sinh đã lặng lẽ nhập vai người đã khuất để gửi thư, chuyển tiền cho Thục Nhu suốt 18 năm. Còn Thục Nhu lại hiểu lầm Mộc Sinh đã cưới Nam Chi làm vợ. Mãi sau này, người cháu trai lên đường tìm ông ngoại để xin tiền mới biết rõ ngọn ngành. Và khi Thục Nhu tìm Nam Chi để cảm ơn thì Nam Chi đã bị bệnh đãng trí và quên hết mọi chuyện.

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
