Fanboy đã "hết ghen" vì Faker bỏ mặc Karina cứu điện thoại, vô tri đến mắc cười

HHTO - Tưởng rằng nhãn hàng đã thuyết phục được "Quỷ vương" Faker vào vai nam chính ngôn tình bên cạnh Karina (aespa) nhưng CF chính thức đã công khai sự thật khiến dân tình ngã ngửa. Những cú "quay xe" khét lẹt cho thấy trong đầu Faker lúc này không có chỗ cho lãng mạn, mà chỉ toàn... game.

Trước khi chính thức tung ra video đầy đủ, chiến dịch quảng bá Play on Play của Google Play đã khiến mạng xã hội bùng nổ bởi hình ảnh Faker nắm tay tỏ tình Karina. Cú bắt tay giữa huyền thoại esports vốn nổi tiếng "giữ thân như ngọc" và một nữ thần hàng đầu K-Pop khiến fan 2 nhà "ghen lên ghen xuống".

Tuy nhiên, đoạn phim đầy đủ vừa được công bố đã hé lộ những cú twist "đi vào lòng đất". Trong bối cảnh chuyến tàu điện ngầm rung lắc, Karina loạng choạng sắp ngã, Faker đã không chạy đến đỡ cô như kịch bản phim ngôn tình thường thấy. Thay vào đó, anh thực hiện cú nhào lộn thương hiệu chỉ để bắt lấy chiếc điện thoại đang rơi của một hành khách nam khác. Hành động này đi kèm lời chúc "Chơi game vui vẻ". Sau đó, anh mới đưa tay ra có ý đỡ Karina đứng dậy.

Biểu cảm "ngơ ngác" của Karina trước loạt tình huống trớ trêu bị dân tình trêu là phản ứng thật chứ không hề diễn.

Chưa dừng lại ở đó, màn "tỏ tình" bằng tên thật vốn được mong chờ là khoảnh khắc lãng mạn nhất cũng biến thành cú "quay xe" đầy vô tri. Lee Sang Hyeok (tên thật của Faker) đã dùng gương mặt nghiêm túc nhất của mình để tuyên bố "đang yêu" nhưng đối tượng lại là... game. Thậm chí, màn nắm tay chạy bộ thần thánh hóa ra cũng chỉ là để kịp giờ nhận quà điểm thưởng từ Google Play.

Trong một phân cảnh tại quán cà phê, khi Karina đang ngồi nói chuyện cùng bạn trai cũ, anh chàng này bỗng "đứng hình" rồi nháo nhào đòi đi xin chữ ký khi thấy Faker xuất hiện ngoài cửa kính.

Đỉnh điểm là khi Karina đặt ra câu hỏi: "Anh chọn em hay Faker?", anh chàng đã không ngần ngại quay lưng chọn ngay "Quỷ vương" trong sự ngỡ ngàng của chính chủ. Tình tiết này không chỉ gây cười mà còn phản ánh đúng thực tế của hội fanboy ngoài đời, rằng người đẹp thì nhiều nhưng được diện kiến huyền thoại như Faker thì chắc chắn chỉ có một lần trong đời.

Nhìn vào sự phũ phàng một cách nhất quán này, hội fanboy vốn đang "đau khổ" vì ghen tị mấy ngày trước bỗng chốc cảm thấy được an ủi và chuyển sang trạng thái hả hê. Họ nhận ra rằng "Quỷ vương" vẫn "không gục trước mỹ nhân" mà chỉ có game là "thần thánh".

Hội fanboy đồng thanh "Tại sao chúng ta phải chọn khi có thể cùng yêu Faker".

Trong khi đó, không ít cư dân mạng lại bày tỏ sự "thương cảm" đầy hài hước cho Karina. Nhiều ý kiến dí dỏm cho rằng, trong thế giới chỉ có game và điểm thưởng của Faker, một mỹ nhân như Karina thực chất cũng chỉ đóng vai... người qua đường.

Dân tình cũng không khỏi nể phục nước đi đầy cao tay của đội ngũ marketing. Thay vì ép Faker vào vai "nam chính ngôn tình" vốn chẳng hề vừa vặn, họ đã khai thác triệt để sự "vô tri" và chân thật đến mức đáng yêu của anh.