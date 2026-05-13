Jun Ji Hyun, Ji Chang Wook tìm cách sinh tồn bên trong “thuộc địa xác sống”

Như Lê

HHTO - Sở hữu dàn diễn viên đình đám gồm Jun Ji-hyun, Ji Chang-wook, Koo Kyo-hwan, "COLONY" là một trong những dự án điện ảnh Hàn Quốc được quan tâm nhất năm nay.

Một trong những yếu tố khiến COLONY nhận được sự quan tâm chính là màn tái xuất điện ảnh sau 11 năm của “mợ chảnh” Jun Ji-hyun. Sự kết hợp giữa các gương mặt bảo chứng diễn xuất cùng thương hiệu đạo diễn Yeon Sang-ho được kỳ vọng sẽ tạo nên một "bom tấn" zombie Hàn Quốc tiếp theo sau nhiều năm kể từ Train to Busan.

Ngoài việc nỗi sợ từ xác sống, COLONY tập trung vào sự sụp đổ của xã hội, tâm lý con người và cuộc chiến sinh tồn trong môi trường bị cô lập hoàn toàn. Đây cũng được xem là bước tiến mới trong phong cách làm phim của Yeon Sang-ho, khi ông mở rộng thế giới zombie sang hướng sci-fi và tiến hóa sinh học thay vì mô-típ dịch bệnh thông thường.

COLONY là cuộc thử nghiệm tâm lý về bản năng sinh tồn của con người khi đối diện tận thế.
Lấy bối cảnh bên trong một trung tâm thương mại bị phong tỏa hoàn toàn sau thảm họa khủng bố sinh học do một tiến sĩ bí ẩn gây ra, COLONY theo chân những người sống sót mắc kẹt giữa bầy sinh vật nhiễm bệnh đang tiến hóa theo cách không ai có thể dự đoán.

Khác với hình tượng zombie truyền thống từng xuất hiện trên màn ảnh rộng, đạo diễn Yeon Sang-ho mang đến một quần thể xác sống hoàn toàn mới: Dị dạng, nhớp nháp và có khả năng giao tiếp thông qua tín hiệu thần kinh. Chúng không còn là những cá thể vô tri chỉ biết săn mồi theo bản năng, mà dần hình thành một “thuộc địa” với sự tiến hóa và tổ chức đáng sợ.

Đạo diễn Yeon Sang-ho tiếp tục đưa thế mạnh ở thể loại viễn tưởng - hành động - giật gân đến với khán giả.

Ngay từ khi công bố, bộ phim đã nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm Hàn Quốc được mong đợi nhất năm nhờ chủ đề sinh tồn kết hợp zombie, hành động và viễn tưởng đậm chất điện ảnh. Dù chưa chính thức khởi chiếu, COLONY đã được lựa chọn góp mặt tại hạng mục Midnight Screening thuộc Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 - nơi quy tụ nhiều tác phẩm thể loại gây tiếng vang toàn cầu.

Bên cạnh đó, bộ phim còn xác nhận đã được bán trước bản quyền phát hành tới 124 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy sức hút mạnh mẽ của thương hiệu Yeon Sang-ho đối với thị trường quốc tế. Sau khi khởi chiếu tại Hàn Quốc, COLONY dự kiến sẽ lần lượt ra mắt tại nhiều thị trường quốc tế, bao gồm lịch phát hành chính thức tại Việt Nam vào tháng 6/2025.

