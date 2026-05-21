Hàng trăm nữ sinh tới dự tuyển Hoa hậu Việt Nam 2026

Khi được hỏi về hành trình tuyển sinh cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 và lý do lựa chọn Đại học Phenikaa, nhà báo Trần Thị Thu Hà cho biết Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi lâu đời, truyền thống, danh giá nhất Việt Nam. Tính đến nay, cuộc thi đã trải qua gần 40 năm và bước sang mùa thi thứ 20.
Theo Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, để chọn ra được những hoa hậu, á hậu tỏa sáng trên sân khấu, ngoài việc thí sinh tìm đến Hoa hậu Việt Nam, ban tổ chức cuộc thi cũng phải tìm kiếm ứng viên tiềm năng. Những ngôi trường đại học là lựa chọn hàng đầu cho công cuộc tìm kiếm đó.
Nhà báo Thu Hà nhấn mạnh những ngày hội tuyển sinh không phải để quảng bá, mà để trao đổi, chia sẻ và trao cơ hội cho các bạn trẻ. Đó là cơ hội để các bạn trưởng thành và tỏa sáng hơn.
Theo đại diện ban tổ chức, một trong những động lực để ban tổ chức đến với Đại học Phenikaa là Á hậu Vân Nhi.
Tuy nhiên, đó không phải tất cả. Lý do quan trọng hơn, đây là trường đại học uy tín, có thương hiệu và được yêu mến.
"Khi làm việc với ban giám hiệu trường, chúng tôi thấy tự hào vì trường mới thành lập chưa lâu đã đạt đến gần 4 vạn sinh viên. Điều đó chứng tỏ, đây là ngôi trường uy tín, có nền tảng vững vàng và đặc biệt là nhiều nữ sinh xinh đẹp", bà Thu Hà nhấn mạnh.
MC đặt câu hỏi: Những tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam 2026 là gì?
Nhà báo Trần Thị Thu Hà chia sẻ:
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có những tiêu chí mang tính định lượng, nhưng bên cạnh đó cũng có yếu tố định tính. Điều quan trọng là đến với cuộc thi, thí sinh được gì, trải qua thời gian như thế nào.
Á hậu Vân Nhi và Châu Anh đã có trải nghiệm đáng giá tại cuộc thi. Hoa hậu Việt Nam không chỉ là nơi đào tạo kỹ năng trình diễn, thuyết trình. Cuộc thi có ban thí sinh đồng hành, cùng chia sẻ, cùng trưởng thành với thí sinh. Chúng ta nương vào nhau để tạo những cơ hội tỏa sáng. Ban tổ chức không chỉ dạy bảo, mà còn học được nhiều điều từ thí sinh và ngược lại. Ban tổ chức cũng biến những điều tưởng như lý thuyết thành bài học thực tế để thí sinh trải nghiệm.
Nhờ hành trình thực tế, thí sinh thấu hiểu bản thân, dám sống vì mình, biết cống hiến cho cộng đồng. Hoa hậu Việt Nam là hành trình cùng thực hiện những điều tốt đẹp. Đó mới là cái đích mà cuộc thi hướng tới.
Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi không giấu được niềm hạnh phúc khi được trở về nhà - Đại học Phenikaa - để gặp lại thầy cô, bạn bè. Nhớ lại hành trình từ tân sinh viên đến Á hậu 2 của Hoa hậu Việt Nam, Vân Nhi nói mỗi bước đi của cô là một bước tiến đến gần hơn hành trình trưởng thành.
Với Vân Nhi, chọn đăng ký vào Đại học Phenikaa là điều đúng đắn, tự hào vì đây là môi trường năng động, sáng tạo. Đó cũng là "bước chân" đầu tiên của Vân Nhi khi lên Hà Nội.
"Bước chân" thứ hai của Vân Nhi là đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam.
"Đây là cơ hội tuyệt vời để nắm bắt. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi catwalk trên đôi giày cao 20 cm, đứng trước hàng nghìn khán giả, nhưng giờ đã làm được. Tôi biết ơn, trân trọng hành trình đó, biết ơn Phenikaa, Hoa hậu Việt Nam đã cho tôi thấy mình ở phiên bản tốt hơn của mình", Á hậu Vân Nhi nói.
PGS.TS Nguyễn Phú Khánh - Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa - đặc biệt ấn tượng với thông điệp của Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền Hương sắc. Đây không chỉ là hành trình tôn vinh vẻ đẹp bên ngoài, mà còn là hành trình khám phá vẻ đẹp của tri thức, của khát vọng cống hiến, của tinh thần sáng tạo và hội nhập của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.
"Là đại học đổi mới sáng tạo, Đại học Phenikaa luôn quan niệm rằng giáo dục hiện đại không chỉ đào tạo người học giỏi chuyên môn, mà còn hướng tới phát triển con người toàn diện - có tri thức, kỹ năng, trách nhiệm xã hội, năng lực hội nhập quốc tế và bản lĩnh để tỏa sáng theo cách riêng của mình", PGS.TS Nguyễn Phú Khánh bày tỏ.
Đại học Phenikaa tin rằng vẻ đẹp của thế hệ trẻ trong thời đại mới không chỉ được đo bằng ngoại hình, mà còn được thể hiện qua tư duy độc lập, tinh thần nhân văn, khả năng truyền cảm hứng và khát vọng phụng sự cộng đồng.
Chính vì vậy, sự đồng hành giữa Đại học Phenikaa và cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây không đơn thuần là hoạt động tuyển sinh cho một cuộc thi, mà còn là cơ hội để sinh viên được giao lưu, trải nghiệm, thể hiện bản thân và lan tỏa hình ảnh sinh viên Việt Nam năng động, trí tuệ, tự tin trong thời kỳ mới.
"Tôi hy vọng rằng thông qua chương trình hôm nay, nhiều gương mặt sinh viên ưu tú của Đại học Phenikaa sẽ mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, tự tin thể hiện tài năng, bản lĩnh và những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ. Dù các bạn có trở thành hoa hậu hay không, thì hành trình dám thử thách bản thân, dám tỏa sáng và dám theo đuổi những giá trị tích cực cũng đã là một thành công rất đáng trân trọng", lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh.
Đại học Phenikaa cam kết luôn tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên được phát triển toàn diện, được tiếp cận với những sân chơi lớn, môi trường trải nghiệm thực tiễn và các cơ hội phát triển bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Trong bài phát biểu tại ngày hội tuyển sinh, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định trải qua gần 40 năm hình thành và phát triển, Hoa hậu Việt Nam không chỉ là nơi tôn vinh vẻ đẹp hình thể, mà còn đề cao trí tuệ, lòng nhân ái, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của người phụ nữ Việt Nam hiện đại.
Cuộc thi đã góp phần lan tỏa nhiều giá trị tích cực, phát hiện và bồi dưỡng những gương mặt trẻ tiêu biểu, giàu trách nhiệm với cộng đồng, từ đó truyền cảm hứng tới thế hệ thanh niên cả nước.
Bà cho biết ban tổ chức lựa chọn Đại học Phenikaa là điểm dừng chân quan trọng của hành trình tuyển sinh bởi đây là môi trường giáo dục hiện đại, năng động, giàu tinh thần đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế... Đặc biệt hơn, đây cũng là ngôi trường mà Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi đang theo học - minh chứng cho hình ảnh sinh viên Phenikaa năng động, trí tuệ và giàu khát vọng vươn lên.
"Tôi tin rằng trong khán phòng hôm nay có rất nhiều gương mặt sáng giá - những nữ sinh không chỉ xinh đẹp mà còn tự tin, giàu tri thức, có ước mơ và khát vọng khẳng định bản thân. Ban tổ chức mong muốn ngày hội tuyển sinh sẽ là dịp để các bạn hiểu hơn về cuộc thi, mạnh dạn đăng ký và bước ra khỏi vùng an toàn của mình để trải nghiệm, trưởng thành và tỏa sáng", nhà báo Trần Thị Thu Hà nói.
Vân Nhi là nữ sinh đầu tiên của Đại học Phenikaa đạt danh hiệu Á hậu Việt Nam. Người đẹp mong muốn tìm kiếm được người kế nhiệm ở mùa thi với chủ đề Miền hương sắc.
Á hậu Châu Anh xuất hiện tại buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam trong vai trò đại sứ truyền cảm hứng. Đương kim Á hậu Việt Nam khoe vẻ đẹp trong trẻo trước hàng trăm nữ sinh khao khát chạm đến vương miện.
Nữ sinh Đại học Phenikaa gây chú ý với nhan sắc nổi bật tại ngày hội tuyển sinh diễn ra chiều 21/5. Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên tham gia, trong đó có nhiều gương mặt đăng ký trở thành thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
Phần lớn nữ sinh xuất hiện với áo dài trắng nền nã, gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo. Bên cạnh sinh viên Đại học Phenikaa, ngày hội còn có sự góp mặt của nhiều bạn trẻ đến từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.
1. PGS. TS. Nguyễn Phú Khánh - Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa.
2. Ths. Nguyễn Thị Khánh Trà - Bí thư Đoàn Đại học Phenikaa.
3. Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
4. Bà Tạ Liên Hương - Phó Tổng Giám đốc Hoàng Thành Group, Phó Chủ tịch Công ty Hoàng Thành Media.
5. Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh
6. Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi
7. Ca sĩ Vũ Quang Thiện
Nhằm tìm kiếm những gương mặt trẻ tài năng, bản lĩnh, giàu khát vọng cống hiến và lan tỏa vẻ đẹp trí tuệ, nhân ái của phụ nữ Việt Nam hiện đại, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 tổ chức Ngày hội tuyển sinh thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đại học Phenikaa (Hà Nội).
Sự kiện diễn ra chiều 21/5, quy tụ rất nhiều sinh viên mong muốn trở thành thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, cùng đông đảo các bạn sinh viên của Đại học Phenikaa và nhiều đại học trên địa bàn Hà Nội.
Đại học Phenikaa là nơi đang đào tạo Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi - cô gái trẻ tài sắc, đại diện cho hình ảnh sinh viên năng động, tự tin và giàu khát vọng vươn lên của nhà trường.
Đây không chỉ là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước, mà còn là cơ hội để các nữ sinh tự tin thể hiện bản thân, chinh phục những giới hạn mới và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.
Buổi tuyển sinh cũng nối dài hành trình tìm kiếm những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền hương sắc, đang chính thức được khởi động trên khắp mọi miền đất nước.