Hàng trăm nữ sinh tới dự tuyển Hoa hậu Việt Nam 2026

report Hoa hậu Việt Nam bước sang mùa thi thứ 20

Khi được hỏi về hành trình tuyển sinh cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 và lý do lựa chọn Đại học Phenikaa, nhà báo Trần Thị Thu Hà cho biết Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi lâu đời, truyền thống, danh giá nhất Việt Nam. Tính đến nay, cuộc thi đã trải qua gần 40 năm và bước sang mùa thi thứ 20.

Theo Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, để chọn ra được những hoa hậu, á hậu tỏa sáng trên sân khấu, ngoài việc thí sinh tìm đến Hoa hậu Việt Nam, ban tổ chức cuộc thi cũng phải tìm kiếm ứng viên tiềm năng. Những ngôi trường đại học là lựa chọn hàng đầu cho công cuộc tìm kiếm đó.

Nhà báo Thu Hà chia sẻ lý do chọn Đại học Phenikaa là điểm dừng chân của ngày hội tuyển sinh.

Nhà báo Thu Hà nhấn mạnh những ngày hội tuyển sinh không phải để quảng bá, mà để trao đổi, chia sẻ và trao cơ hội cho các bạn trẻ. Đó là cơ hội để các bạn trưởng thành và tỏa sáng hơn.

Theo đại diện ban tổ chức, một trong những động lực để ban tổ chức đến với Đại học Phenikaa là Á hậu Vân Nhi.

Tuy nhiên, đó không phải tất cả. Lý do quan trọng hơn, đây là trường đại học uy tín, có thương hiệu và được yêu mến.

"Khi làm việc với ban giám hiệu trường, chúng tôi thấy tự hào vì trường mới thành lập chưa lâu đã đạt đến gần 4 vạn sinh viên. Điều đó chứng tỏ, đây là ngôi trường uy tín, có nền tảng vững vàng và đặc biệt là nhiều nữ sinh xinh đẹp", bà Thu Hà nhấn mạnh.