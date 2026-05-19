Cô gái Nghệ An cao 1,77 m đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Liên lục địa

Ngày 18/5, đơn vị nắm bản quyền Miss Intercontinental Vietnam công bố Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2025 Lê Thị Thu Trà là đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2026 ở Ai Cập.

Đơn vị nắm bản quyền cho biết Lê Thị Thu Trà là gương mặt có sự cân bằng giữa ngoại hình, học vấn, kỹ năng trình diễn và tinh thần cầu tiến. Trong thời gian tới, cô bước vào quá trình đào tạo chuyên sâu về catwalk, ứng xử, ngoại ngữ, hình thể và các kỹ năng để chuẩn bị cho hành trình tham dự Miss Intercontinental 2026.

Thu Trà chia sẻ sau khi được bổ nhiệm: "Đây là niềm tự hào lớn với tôi. Việc được đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental không chỉ là cơ hội để tôi chinh phục một cột mốc mới mà còn là hành trình mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trẻ trung, trí tuệ và giàu bản sắc đến gần hơn với bạn bè quốc tế".

Người đẹp nói thêm: "Tôi hiểu rằng phía trước sẽ có nhiều áp lực và thử thách, nhưng tôi tin mỗi trải nghiệm giúp mình trưởng thành hơn. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để không phụ sự kỳ vọng của khán giả đã luôn yêu thương và đồng hành".

Lê Thị Thu Trà sinh năm 2002, đến từ Nghệ An, có chiều cao nổi bật 1,77 m và nhan sắc, phong thái hiện đại. Lê Thị Thu Trà cũng gây ấn tượng với thành tích học tập nổi bật.

Cô là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, từng đạt danh hiệu Á khôi Sinh viên Thanh lịch Trường Đại học Thương mại năm 2021. Thu Trà nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, tỉnh và là sinh viên giỏi - đoàn viên xuất sắc của trường Đại học Thương mại.

Thu Trà hiện đã hoàn thành chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Thương mại theo diện tuyển thẳng. Cô dự kiến tốt nghiệp vào tháng 6 tới.

Tại Miss Grand Vietnam 2025, Thu Trà lọt vào top 5 Người đẹp thời trang và top 5 phần thi The Grand Heat trước khi giành ngôi vị á hậu 2.

Miss Intercontinental là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời, được tổ chức lần đầu vào năm 1971. Trải qua hơn 5 thập kỷ, cuộc thi trở thành sân chơi quy tụ đại diện từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, sự đa dạng văn hóa cùng tinh thần kết nối giữa các châu lục.

Những năm gần đây, đại diện Việt Nam liên tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại đấu trường này. Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng làm nên lịch sử khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, mang về chiếc vương miện đầu tiên cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, các đại diện như Lê Nguyễn Ngọc Hằng đạt giải á hậu 2 năm 2023, Bùi Khánh Linh đạt giải á hậu 3 năm 2024. Năm ngoái, đại diện Việt Nam là Á hậu Nguyễn Thu Ngân đã lọt vào top 23.

Đương kim Hoa hậu Liên lục địa là người đẹp Nga - Varvara Yakovenko. Mỗi năm, Miss Intercontinental quy tụ hơn 70 thí sinh đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2026, cuộc thi tiếp tục được tổ chức tại Sahl Hasheesh, Ai Cập - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng bên bờ Biển Đỏ.

