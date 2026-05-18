Tiểu Vy muốn được ghi nhận diễn xuất hơn nhan sắc

TPO - Hoa hậu Việt Nam 2018 cho biết cô sụt cân vì lịch trình đóng phim dày đặc. Sau khi tham dự showcase ra mắt "Ốc mượn hồn" ở TPHCM, cô ra Hà Nội dự sự kiện rồi lại về TPHCM ngay trong đêm.
Sau khi tham dự showcase ra mắt bộ phim Ốc mượn hồn ở TPHCM hôm 15/5, Hoa hậu Tiểu Vy bay ra Hà Nội để dự sự kiện về làm đẹp hôm 17/5. Cô diện bộ váy ôm sát màu kem thanh lịch, duyên dáng.
Thiết kế giúp Tiểu Vy khoe vai trần quyến rũ. Người đẹp cho biết cô tụt cân sau quá trình đóng phim Ốc mượn hồn. Trong phim cô đóng cùng Quốc Trường, Lương Gia Huy, Yên Đan, Anh Phạm và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Trong phim, Tiểu Vy thực hiện nhiều cảnh quay phức tạp. Tiểu Vy kể cảnh quay chèo thúng suốt 4 tiếng ở Phú Yên dưới thời tiết khắc nghiệt khiến cô kiệt sức.
Sau Bộ tứ báo thủ, Tiểu Vy trở thành một trong những hoa hậu đắt show điện ảnh nhất hiện nay. Sau Ốc mượn hồn, cô tiếp tục xuất hiện trong dự án Bò sữa bay, hoạt động dày đặc trên màn ảnh rộng. Bên cạnh các dự án phim ảnh, Tiểu Vy cũng đắt show, liên tục di chuyển giữa TPHCM và Hà Nội.
Ốc mượn hồn đánh dấu vai chính điện ảnh thứ hai của Tiểu Vy, đồng thời là dự án được xem có độ khó cao hơn vì yêu cầu diễn biến tâm lý phức tạp. So với hình ảnh có phần an toàn trước đây, trailer và poster đầu tiên cho thấy nữ diễn viên đang thử sức với màu sắc trưởng thành, bí ẩn hơn.
Tiểu Vy thu hút sự chú ý của khán giả. Cô nhận được nhiều câu hỏi về việc chỉnh sửa nhan sắc để trở nên đẹp hơn. Tiểu Vy cho rằng việc thẩm mỹ có thể giúp mọi người tự tin hơn, tuy nhiên cần chú trọng việc an toàn và phù hợp với gương mặt. Cô cũng bày tỏ sự cảm kích khi được mọi người ưu ái dành nhiều lời khen ngợi về nhan sắc. Tuy nhiên, người đẹp bày tỏ mong khán giả công nhận những nỗ lực của mình trong lĩnh vực diễn xuất.
Hoa hậu Bảo Ngọc cũng là khách mời tại sự kiện. Cô nổi bật khi diện váy dạ hội màu xanh, kiểu dáng lạ mắt.
Là đại diện chủ nhà, Bảo Ngọc gặp không ít áp lực. Tuy nhiên, người đẹp cho rằng đây là cơ hội để cô quảng bá văn hóa, con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Người đẹp cũng mong được giới thiệu dự án nhân ái Gen Zero - Thanh niên vì Phát triển bền vững tại cuộc thi năm nay.
Hiện Bảo Ngọc tích cực chuẩn bị các kỹ năng cần thiết để tham gia cuộc thi. Người đẹp nói cô cố gắng giữ tinh thần thoải mái, tránh áp lực căng thẳng.
Là người tiền nhiệm từng đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Thế giới 2018 và giành được thành tích ấn tượng, Hoa hậu Tiểu Vy đã truyền động lực cũng như bài học kinh nghiệm để Bảo Ngọc có thể tỏa sáng ở Hoa hậu Thế giới 2026. Tiểu Vy cho rằng Bảo Ngọc có lợi thế khi Hoa hậu Thế giới 2026 được tổ chức ở Việt Nam. Cô nhắn nhủ Bảo Ngọc hãy tự tin, nỗ lực để có thể giới thiệu với bạn bè quốc tế về Việt Nam năng động, hiện đại.