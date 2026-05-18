Hoa hậu

Hương Giang và 57 người đẹp nhập cuộc Hoa hậu Hòa bình

Duy Nam

TPO - Hương Giang và 57 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã có mặt ở Thái Lan để nhập cuộc MGI All Stars 2026. Dàn thí sinh chuẩn bị trang phục lộng lẫy để gây ấn tượng với khán giả.

58 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã tề tựu ở Thái Lan để chuẩn bị tham gia cuộc thi MGI All Stars 2026. Sự xuất hiện của dàn người đẹp đã khuấy động không khí ở Bangkok, nơi có nhiều fan sắc đẹp tụ tập để cổ vũ cho các thí sinh. Cuộc thi dự kiến diễn ra trong 2 tuần, từ 16/5 đến 30/5.
Đại diện Việt Nam - Hương Giang mặc bộ váy màu vàng trong ngày nhập cuộc. Đông đảo fan sắc đẹp Việt Nam đã có mặt ở khách sạn nơi các thí sinh tập trung, mang theo cờ và băng-rôn để cổ vũ Hương Giang.
Người đẹp Trung Quốc cũng được nhiều fan tới cổ vũ. Cô nổi bật khi mặc trang phục màu vàng.
Năm nay Trung Quốc có tới 6 đại diện tham dự MGI All Stars 2026. Tuy số lượng đông nhưng dàn người đẹp Trung Quốc không được đánh giá cao.
Người đẹp Cộng hòa Dominica - Yamilex Hernández mặc trang phục màu trắng thanh lịch trong ngày nhập cuộc. Người đẹp 30 tuổi được đánh giá là thí sinh mạnh. Cô từng lọt vào top 30 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan.
Đại diện Colombia - Vanessa Pulgarín được dự đoán đăng quang MGI All Stars 2026. Cô từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 và lọt vào top 12. Ngay trong ngày đầu nhập cuộc, người đẹp 34 tuổi đã ghi điểm với phong cách thời trang hiện đại, quyến rũ và tinh thần năng động.
Đại diện Cộng hòa Czech - Mariana Bečková mặc trang phục cắt xẻ táo bạo. Cô là thí sinh đến Thái Lan sớm nhất để chuẩn bị cho cuộc thi. Mariana Beckova được đánh giá là ứng viên mạnh của MGI All Stars 2026, từng giành giải á hậu 5 tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Trong các bảng xếp hạng trước thềm diễn ra cuộc thi, người đẹp đều góp mặt. Cô cũng có sự chuẩn bị kỹ càng, chuyên nghiệp trong lần trở lại đường đua nhan sắc.
Mariana Bečková thay tới 3 trang phục trong ngày đầu nhập cuộc. Bên cạnh việc chuẩn bị cho MGI All Stars 2026, Mariana Beckova cũng đang trong quá trình tích cực tập luyện cho buổi casting trực tiếp của thương hiệu Victoria's Secret.
Đại diện chủ nhà Thái Lan - Tharina Botes nổi bật ở vị trí trung tâm với bộ váy màu đen sang trọng. Tharina Botes được đánh giá là ứng viên tiềm năng với kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Thế giới 2023.
Đại diện Anh - Harriotte Lane mặc váy lông vũ khoe chân thon quyến rũ. Cô giành giải á hậu 4 Hoa hậu Quốc tế 2019, lọt vào top 22 tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.
Đại diện Armenia - Lilia Gzraryan gây chú ý với mái tóc ngắn cá tính. Cô tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 nhưng không giành thành tích.
Đại diện Myanmar - Thet San Andersen mặc váy trắng thanh lịch. Cô tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2024 nhưng không giành thành tích.
Đại diện Mexico - Francia Cortés từng lọt vào top 5 Miss Charm 2025 ở Việt Nam.
Trong ngày đầu nhập cuộc, Hương Giang và các thí sinh tham gia buổi chụp hình đầu tiên. Các người đẹp được yêu cầu mặc váy đen. Đại diện Việt Nam chọn thiết kế cách điệu cầu kỳ, sang trọng. Cô gây chú ý với kỹ năng tạo dáng, biểu cảm và khả năng giao tiếp, ứng xử nhanh nhạy.
Cuộc thi MGI All Stars 2026 có sự tham gia của 58 thí sinh. Lịch trình cuộc thi bắt đầu từ ngày 16/5, sau đó là các hoạt động quan trọng như tiệc chào mừng (20/5), thử thách catwalk (25/5), phỏng vấn kín (26/5), bán kết 1 (27/5), bán kết 2 (28/5), chung kết (30/5).
Người đẹp đăng quang danh hiệu MGI All Stars 2026 được trao vương miện và giải thưởng tiền mặt hấp dẫn từ 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng) đến một triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).
#Hương Giang tại Hoa hậu Hòa bình #MGI All Stars 2026 #Miss Grand All Stars #Hoa hậu chuyển giới Hương Giang

