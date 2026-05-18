Hương Giang và 57 người đẹp nhập cuộc Hoa hậu Hòa bình

TPO - Hương Giang và 57 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã có mặt ở Thái Lan để nhập cuộc MGI All Stars 2026. Dàn thí sinh chuẩn bị trang phục lộng lẫy để gây ấn tượng với khán giả.
58 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã tề tựu ở Thái Lan để chuẩn bị tham gia cuộc thi MGI All Stars 2026. Sự xuất hiện của dàn người đẹp đã khuấy động không khí ở Bangkok, nơi có nhiều fan sắc đẹp tụ tập để cổ vũ cho các thí sinh. Cuộc thi dự kiến diễn ra trong 2 tuần, từ 16/5 đến 30/5.
Năm nay Trung Quốc có tới 6 đại diện tham dự MGI All Stars 2026. Tuy số lượng đông nhưng dàn người đẹp Trung Quốc không được đánh giá cao.
Mariana Bečková thay tới 3 trang phục trong ngày đầu nhập cuộc. Bên cạnh việc chuẩn bị cho MGI All Stars 2026, Mariana Beckova cũng đang trong quá trình tích cực tập luyện cho buổi casting trực tiếp của thương hiệu Victoria's Secret.
Đại diện Anh - Harriotte Lane mặc váy lông vũ khoe chân thon quyến rũ. Cô giành giải á hậu 4 Hoa hậu Quốc tế 2019, lọt vào top 22 tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.
Đại diện Myanmar - Thet San Andersen mặc váy trắng thanh lịch. Cô tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2024 nhưng không giành thành tích.
Cuộc thi MGI All Stars 2026 có sự tham gia của 58 thí sinh. Lịch trình cuộc thi bắt đầu từ ngày 16/5, sau đó là các hoạt động quan trọng như tiệc chào mừng (20/5), thử thách catwalk (25/5), phỏng vấn kín (26/5), bán kết 1 (27/5), bán kết 2 (28/5), chung kết (30/5).
Người đẹp đăng quang danh hiệu MGI All Stars 2026 được trao vương miện và giải thưởng tiền mặt hấp dẫn từ 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng) đến một triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).