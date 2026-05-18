Thêm á hậu được Victoria’s Secret mời casting

TPO - Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2022 Andreína Martínez đã nhận được thư mời casting trực tiếp của Victoria's Secret. Cô sẽ tham dự buổi casting trực tiếp lần hai của thương hiệu nội y vào đầu tháng 6 tại Mỹ.

Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2022 Andreína Martínez đăng tải bài viết cho biết đã nhận được thư mời casting trực tiếp lần hai của thương hiệu nội y Victoria's Secret.

Thư mời nhấn mạnh Andreína Martínez được mời tham dự casting trực tiếp để tìm kiếm cơ hội sải bước trong show diễn Victoria's Secret Fashion Show 2026.

Andreína Martínez trình diễn áo tắm tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

"Chào mọi người, tôi là Andreína và tôi muốn trở thành một thiên thần. Tôi đã phân vân không biết có nên đăng thông báo được Victoria's Secret mời tham gia casting hay không. Tôi tự hào vì đã theo đuổi điều mình hằng mơ ước bấy lâu nay. Đây là điều tuyệt vời, và tôi muốn tự chúc mừng bản thân mình", Andreína chia sẻ trên trang cá nhân.

Thông tin Andreína Martínez được Victoria's Secret mời tham gia casting trực tiếp thu hút sự chú ý của các fan sắc đẹp. Nhiều khán giả gửi lời chúc người đẹp vượt qua vòng casting và có cơ hội sải bước trên đường băng của các thiên thần.

Andreína Martínez sinh năm 1997 tại Cộng hòa Dominica, sau đó chuyển đến New York (Mỹ) cùng gia đình. Cô từng tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc chuyên ngành Tâm lý học và ngành Mỹ Latinh học.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Andreína Martínez thử nghiệm nhiều vai trò. Cô từng làm thực tập mảng pháp lý cho các thượng nghị sĩ Jose Serrano, Kirsten E. Gillibrand. Hoa hậu cũng tham gia nhiều tổ chức thiện nguyện, vì cộng đồng như Peer Health Exchange, SEEK Program, Women’s Equality Center... ở Mỹ.

Martínez có chiều cao ấn tượng 1,83 m, vẻ đẹp hiện đại và bốc lửa đậm chất Latinh. Cô đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominica 2022 và tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2022, giành giải á hậu 2.

Với nhan sắc ấn tượng và kỹ năng trình diễn cuốn hút, Andreína Martínez được nhiều fan sắc đẹp đánh giá đáp ứng được các tiêu chí mà Victoria's Secret tìm kiếm.

Vòng casting trực tiếp đầu tiên của Victoria's Secret diễn ra ở Los Angeles ngày 13/5 và 14/5. Có khoảng 100 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự buổi casting. Các thí sinh được đo chỉ số cơ thể, kiểm tra kỹ lưỡng về chiều cao, vóc dáng. Họ cũng được yêu cầu để mặt mộc khi trình diễn.

Các buổi casting tiếp theo của Victoria's Secret dự kiến tổ chức ở Miami (21-22/5), Houston (29-30/5), Chicago (3-4/6). Những người mẫu nhận được thư mời casting của Victoria's Secret sẽ có thêm thời gian chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.

Andreína Martínez có vẻ đẹp hiện đại và bốc lửa đậm chất Latinh

Trước Andreína Martínez, Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 Mariana Beckova cũng cho biết đã vượt qua vòng casting online và nhận được thư mời tham gia tuyển chọn trực tiếp tại Mỹ từ Victoria's Secret.

Tuy nhiên, Mariana Beckova đã không tham dự buổi casting đầu tiên ở Los Angeles ngày 13/5 và 14/5 do phải sang Thái Lan để tham dự cuộc thi MGI All Stars 2026. Mariana Beckova cho biết sau khi dự chung kết MGI All Stars 2026 vào ngày 30/5, cô sẽ sang Mỹ để tham dự các buổi casting tiếp theo của Victoria's Secret.

Năm nay, ban tổ chức show diễn nhận hơn 100.000 hồ sơ từ nhiều quốc gia, tổ chức sàng lọc để chọn ra những ứng viên tốt nhất vào vòng casting trực tiếp tại 4 bang của Mỹ.

Á hậu Trương Tri Trúc Diễm đã tham gia buổi casting trực tiếp tại Los Angeles hôm 14/5. Đây là khu vực có lượng thí sinh đông với hơn 100 người mẫu quốc tế tham gia, mức độ cạnh tranh cao hơn các bang khác. Tại New York, Chicago, Houston, buổi tuyển chọn chỉ tổ chức một ngày, trong khi vòng casting ở Los Angeles diễn ra hai ngày 14-15/5.

Trúc Diễm cho biết tiêu chí lựa chọn của ban giám khảo năm nay không còn giống hình ảnh Victoria’s Secret trước đó, mà thay đổi theo định hướng của thương hiệu trong khoảng hai năm gần đây.

Show diễn Victoria’s Secret năm 2025 có khoảng 18 người mẫu mới được chọn sau vòng casting, từ hàng chục nghìn hồ sơ trên toàn cầu. Một số gương mặt nổi bật gồm Abby Champion, Adut Akech, Amelia Gray và Abény Nhial - những người mẫu từng trình diễn tại các tuần lễ thời trang lớn ở Paris, New York, London và Milan.

​