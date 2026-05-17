Hoa hậu

Hoa hậu Hòa bình mặc xuyên thấu trên thảm đỏ Cannes

Duy Nam

TPO - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 Luciana Fuster khoe nhan sắc quyến rũ với bộ váy xuyên thấu trên thảm đỏ ngày thứ 5 của Liên hoan phim Cannes 2026.

Trong ngày thứ 5 tại Liên hoan phim Cannes 2026, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 Luciana Fuster đã tới tham dự lễ công chiếu bộ phim El Ser Querido (The Beloved). Người đẹp khoe dáng trên thảm đỏ trong bộ váy tông màu vàng gold đính kết lộng lẫy, khoe vẻ sang trọng.
Thiết kế với điểm nhấn là phần tùng váy xòe rộng, tạo hiệu ứng khi di chuyển. Chất liệu xuyên thấu giúp người đẹp Peru khoe được vóc dáng cân đối, quyến rũ. Tuy Liên hoan phim Cannes ra quy định cấm mặc hở hang, phản cảm nhưng thiết kế của Luciana Fuster được nhận xét sexy vừa phải, vẫn sang trọng.
Hoa hậu chọn phong cách trang điểm ấn tượng nhấn vào đôi mắt, búi tóc kiêu kỳ. Sau 3 năm đăng quang, nhan sắc của Luciana vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ các fan sắc đẹp.
Đã hết nhiệm kỳ nhưng Luciana vẫn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực MC truyền hình. Cô là người nổi tiếng ở Peru với gần 5 triệu người theo dõi. Người đẹp còn theo đuổi lĩnh vực kinh doanh thời trang.
Luciana được nhận xét là một trong những hoa hậu có phong cách ăn mặc đẹp nhất kỳ Liên hoan phim Cannes 2026.
Trong khi đó, Á hậu Hoàn vũ 2015 Ariadna Gutierrez lại chọn bộ váy sequin màu đen ôm sát cơ thể với điểm nhấn là chi tiết lông vũ màu trắng ở phần cổ. Tuy nhiên, điểm nhấn này không được đánh giá cao. Nhiều ý kiến cho rằng thiết kế rườm rà, khó hiểu.
Người đẹp Colombia gây chú ý với chi tiết khoét ngực táo bạo. Ariadna Gutierrez là một trong những người đẹp thường xuyên được mời đi thảm đỏ Cannes.
Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch và người đẹp Zhao Na - Miss Universe Asia 2025 cùng xuất hiện trong một sự kiện tại Cannes. Hai người đẹp lựa chọn trang phục có màu sắc thanh lịch, nhẹ nhàng.
Zhao Na khoe chân dài trong thiết kế đính lông vũ màu hồng. Cô có bước tiến sự nghiệp ấn tượng sau khi lọt vào top 12 chung cuộc tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 và được trao danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ châu Á.
Hoa hậu Hoàn vũ 2016 Iris Mittenaere khoe dáng quyến rũ với váy đính lông vũ khi tham dự sự kiện bên lề tại Cannes.
