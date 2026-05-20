Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Dàn hoa, á hậu mặc váy xẻ táo bạo ở Cannes

Duy Nam

TPO - Hoa hậu Hoàn vũ 2016 Iris Mittenaere thu hút sự chú ý với bộ váy xẻ cao táo bạo trên thảm đỏ ngày thứ 8 của Liên hoan phim Cannes 2026. Nhiều hoa hậu, á hậu cũng xuất hiện với diện mạo lộng lẫy tại liên hoan phim danh giá nhất thế giới.

2.jpg
4.jpg
Liên hoan phim Cannes 2026 đã bước sang ngày thứ 8. Dàn sao đình đám từ Âu sang Á đã đổ bộ thảm đỏ ra mắt phim Amarga Navidad (Bitter Christmas). Hoa hậu Hoàn vũ 2016 Iris Mittenaere gây chú ý trên thảm đỏ khi diện bộ váy trắng xẻ đùi cao. Người đẹp Pháp búi tóc cao sang trọng, thanh lịch, đeo trang sức cùng tông màu váy.
1.jpg
3.jpg
Điểm nhấn của thiết kế nằm ở chi tiết tạo hình 3D trước ngực, mang lại vẻ lạ mắt, quyền lực cho Iris Mittenaere. Gu thời trang của Iris Mittenaere tại Cannes luôn được đánh giá cao. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến khán giả trầm trồ vì gu thẩm mỹ của mình.
701293242-18542587438076798-1424104790831881459-n.jpg
Iris Mittenaere là khách mời thường xuyên của Liên hoan phim Cannes nhiều năm qua. Cô hiện hoạt động với vai trò người mẫu, nhà hoạt động xã hội. Người đẹp có trang cá nhân với hơn 3,4 triệu người theo dõi.
701537974-18542587135076798-8626480454800514972-n.jpg
702620859-18542587228076798-6287332556204382842-n.jpg
Iris Mittenaere sinh năm 1993, là Hoa hậu Pháp thứ 2 lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ sau Christiane Martel, Miss Universe 1953. Cô có vẻ đẹp cổ điển, đậm chất quý tộc, khả năng ứng xử tốt.
703184510-18542587186076798-5928064416532139866-n.jpg
703612785-18542587096076798-891566987578372630-n.jpg
Năm 2021, cô làm giám khảo cuộc thi Miss Universe ở Israel. Người đẹp cũng thường xuyên tham dự các liên hoan phim danh giá và sự kiện của nhãn hàng đình đám.
snapedit-1779249095777.jpg
Đương kim Hoa hậu Pháp Hinaupoko Deveze xinh đẹp như búp bê trên thảm đỏ ngày 8 của Liên hoan phim Cannes với kiểu tóc đuôi ngựa yêu kiều. Hinaupoko Deveze đến từ Tahiti, một lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương đã đăng quang Hoa hậu Pháp 2026. Cô nhận giải thưởng gần 2 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật có giá trị.
701742559-1495784045672020-4343684022775039279-n.jpg
704188025-1495784052338686-78947586290242520-n.jpg
Hinaupoko Deveze, 23 tuổi, cao 1,82 m, đã tốt nghiệp ngành Tâm lý học. Hinaupoko là người mẫu chuyên nghiệp, từng xuất hiện trong MV của các rapper nổi tiếng ở Pháp, đồng thời theo đuổi công việc tổ chức du lịch trải nghiệm tại Polynésie.
olivia-yace-020608-1779218280814-1779218281532917643537.jpg
Người đẹp Bờ Biển Ngà - Olivia Yacé (Á hậu 4 Hoa hậu Hoàn vũ 2025) diện bộ váy cắt xẻ táo bạo trên thảm đỏ ngày thứ 8. Cô đang tham dự nhiều hoạt động tại Liên hoan phim Cannes 2026. Hôm 18/5, cô được trao giải thưởng Global Fashion Icon Award tại gala thuộc khuôn khổ liên hoan phim.
700827443-18582373858026202-8570605980017761120-n.jpg
703275452-18582373465026202-444513628533580026-n.jpg
Olivia Yacé tại sự kiện Golden Lumière Awards nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2026. Người đẹp được ê-kíp chăm chút vẻ ngoài kỹ lưỡng.
703131070-18582373921026202-6688600716052343992-n.jpg
703564894-18582373393026202-8518825453510360805-n.jpg
Tuy đã từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Olivia Yacé vẫn có sức hút và được mời tham dự nhiều sự kiện với tư cách người mẫu, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Năm 2025, Olivia Yacé được mời sang Việt Nam làm giám khảo Miss Cosmo. Cô cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện, xã hội tại khắp nơi trên thế giới.
french-former-miss-france-sylvie-tellier-020558-1779218278883-17792182791001277667547.jpg
Hoa hậu Pháp 2002 Sylvie Tellier diện bộ cánh cổ điển tông màu đen - trắng trên thảm đỏ. Phong cách của cô được nhận xét sang trọng, thanh lịch.
703726648-18590086987014067-3426086063647851489-n.jpg
704057068-18590086972014067-3876088498316317313-n.jpg
Sylvie Tellier từng đảm nhận vai trò Giám đốc quốc gia của cuộc Hoa hậu Pháp cũng như đảm nhận một số vai trò khác nhau trong ban tổ chức.
Duy Nam
#Hoa hậu Hoàn vũ mặc váy xẻ ở Cannes #Hoa hậu trên thảm đỏ Cannes #sao trên thảm đó Cannes 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe