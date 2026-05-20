Ông Nawat muốn mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ

Duy Nam

TPO - Sau khi mua bản quyền Miss Universe tại 5 quốc gia Đông Nam Á, ông Nawat tiếp tục công khai tham vọng mua lại toàn bộ tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Trong livestream, ông Nawat được người hâm mộ hỏi về các bước đi tiếp theo sau khi thâu tóm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ ở 5 nước Đông Nam Á. Chủ tịch Miss Grand International (MGI) không ngần ngại cho biết muốn mua lại tổ chức Miss Universe (MUO).

“Nếu tôi mua thành công, tôi sẽ thông báo với mọi người. Nhưng hiện tại họ vẫn chưa muốn bán. Nếu một ngày họ có ý định đó, tôi sẽ mua ngay và công bố sớm nhất có thể”, ông Nawat cho biết.

702677194-18590711170021731-1051211795631634209-n.jpg
Ông Nawat và Hương Giang tại cuộc thi MGI All Stars 2026.

Dù thể hiện rõ quyết tâm nhưng con đường để Nawat thực hiện thương vụ này được đánh giá là không hề dễ dàng. Rào cản lớn nhất nằm ở cơ cấu sở hữu hiện tại của MUO.

Doanh nhân Raul Rocha - ông chủ hiện tại của Miss Universe - được cho là có quyền phủ quyết trong các quyết định quan trọng. Điều đó đồng nghĩa thương vụ này chỉ có thể xảy ra nếu ông Nawat chấp nhận bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để thuyết phục phía Raul Rocha.

Những chia sẻ của ông Nawat đang tạo nhiều tranh luận trong cộng đồng fan hoa hậu và giới kinh doanh mảng sắc đẹp.

Ngành công nghiệp sắc đẹp được cho là đang bước vào giai đoạn thoái trào, với tỷ suất người xem truyền hình giảm dần và các nhà tài trợ không còn chi mạnh tay như trước.

Vì vậy, nhiều người nhận định đây là bước đi đầy rủi ro đối với ông Nawat. Việc chi hàng tỷ baht để mua lại một thương hiệu được cho là đang suy giảm sức hút có thể trở thành con dao hai lưỡi với MGI.

Người hâm mộ cho rằng tham vọng của ông Nawat ngày càng mạnh mẽ sau khi MGI chính thức giành quyền tổ chức Miss Universe tại 5 quốc gia Đông Nam Á gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào. Thông tin này đã được xác nhận trong văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Thái Lan của MGI vào ngày 5/5/2026.

Theo nội dung công bố, MGI được trao toàn quyền quản lý, tổ chức và chỉ định đơn vị vận hành tại cả 5 quốc gia nói trên. Tuy nhiên, ông Nawat vẫn nhấn mạnh rằng hoạt động cốt lõi của công ty vẫn là Miss Grand International.

Ông Nawat và MGI sẽ sử dụng nền tảng các cuộc thi quốc gia này với hoạt động kinh doanh cá nhân, dự định mở rộng việc phân phối sản phẩm mới tại 5 quốc gia còn lại bên cạnh Thái Lan. Ông Nawat cũng bày tỏ tham vọng với nước đi mới sẽ có khả năng mang về một chiếc vương miện Miss Universe cho khu vực ASEAN.

Việc nắm giữ bản quyền Miss Universe tại 5 quốc gia Đông Nam Á được cho là bước khởi động trước khi Nawat hướng đến mục tiêu và tham vọng lớn hơn là quyền kiểm soát toàn cầu với Miss Universe.

