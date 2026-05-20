Hoa hậu

Thí sinh Hoa hậu Hòa bình diễn áo tắm

Duy Nam

TPO - 58 thí sinh MGI All Stars 2026 trình diễn áo tắm theo phong cách Victoria's Secret trong sự kiện Welcome All The Stars to Bangkok tối 19/5. Đại diện Việt Nam - Hương Giang trở thành tâm điểm của sự kiện.

Tối 19/5, Hương Giang cùng 57 thí sinh của MGI All Stars trình diễn trong đêm tiệc chào mừng Welcome All The Stars to Bangkok. Mở màn đêm diễn, 58 thí sinh trình diễn trang phục áo tắm trên nền nhạc sôi động.
Đêm trình diễn được tổ chức ở sân khấu trong nhà có quy mô lớn, được đầu tư dàn âm thanh, ánh sáng hiện đại. Dàn thí sinh trình diễn áo tắm kết hợp áo choàng và phụ kiện, gợi nhớ tới sân khấu của Victoria's Secret. Phần lớn thí sinh MGI All Stars đều có kinh nghiệm thi nhiều cuộc thi sắc đẹp nên có kỹ năng trình diễn catwalk ấn tượng, cuốn hút, biết tạo điểm nhấn.
Các thí sinh được chia thành nhóm, mỗi nhóm 5 thí sinh lần lượt trình diễn áo tắm. Sân khấu rộng, đường catwalk dài là thử thách với các người đẹp. Sau đêm diễn, khán giả có thể nhìn ra được những gương mặt tiềm năng nhờ vóc dáng, kỹ năng biểu cảm, trình diễn. Nhóm thí sinh mạnh bao gồm Colombia, Cộng hòa Dominica, Philippines, Cộng hòa Czech, Venezuela, Ecuador...
Trong khi đó nhiều thí sinh lại lộ khuyết điểm hình thể và dấu hiệu tuổi tác. MGI All Stars 2026 có những thí sinh nổi bật, được đánh giá khá mạnh nhưng mặt bằng không đồng đều. Nhiều người đẹp lộ rõ khuyết điểm khi trình diễn.
Cuộc thi năm nay được xem là không có chỗ cho những người đẹp yếu nghề vì quy tụ dàn thí sinh đình đám từng tham dự nhiều sân chơi sắc đẹp. Dàn người đẹp cố gắng phô diễn kỹ năng để tạo ấn tượng với khán giả.
Đại diện Việt Nam - Hương Giang đứng ở vị trí trung tâm trong phần trình diễn nhóm. Cô diễn thiết kế áo tắm tông màu xanh, kết hợp khăn choàng bay bổng. Hương Giang được nhận xét tự tin, nhiều năng lượng. Tuy nhiên, cô để lộ khuyết điểm hình thể nhỏ bé khi đứng cạnh dàn đối thủ có body săn chắc, chiều cao nổi trội.
Trong phần thứ hai của sự kiện, 58 thí sinh trình diễn trang phục tự chọn với chủ đề All Stars. Hầu hết người đẹp chọn trang phục ánh kim, họa tiết ngôi sao, kết hợp phụ kiện cầu kỳ, lộng lẫy.
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 Christine Juliane Opiza đảm nhận vai trò MC của chương trình. Người đẹp Philippines được khen ngợi ở khả năng dẫn dắt trôi chảy, duyên dáng.
Trong đêm thi, ban tổ chức cũng công bố 3 thí sinh chiến thắng hạng mục bình chọn All Stars: World Famous bao gồm Hương Giang và đại diện Mexico, Philippines. Trước đó, ban tổ chức cho biết người giành chiến thắng giải thưởng này có đặc quyền được công bố vương miện dành cho MGI All Stars phiên bản đầu tiên. Tuy nhiên, trong đêm diễn, Hương Giang không được công bố vương miện khiến nhiều fan sắc đẹp thắc mắc.
Chiếc vương miện sau đó được công bố bởi ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International trên sân khấu. Người đẹp đăng quang danh hiệu MGI All Stars 2026 được trao vương miện và giải thưởng tiền mặt hấp dẫn từ 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng) đến một triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).
Duy Nam
#Thí sinh Hoa hậu Hòa bình trình diễn áo tắm #Victoria's Secret #Hương Giang thi Hoa hậu Hòa bình

